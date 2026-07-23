Agricultura emite recomendaciones para el sector ganadero frente al fenómeno de El Niño

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), difundió este jueves 23 de julio de 2026 una serie de recomendaciones dirigidas al sector ganadero como parte del Plan de Contingencia frente a una eventual presencia del fenómeno de El Niño.

Principales recomendaciones para productores pecuarios

Estas medidas forman parte de las acciones impulsadas para que los sectores productivos del país se preparen ante posibles impactos derivados de este evento climático.

Elaboración y actualización de planes de contingencia y evacuación para animales mayores y menores.

Identificación y adecuación de zonas seguras y elevadas para el traslado temporal del ganado en caso de inundaciones.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, señaló que es importante adoptar medidas preventivas debido a que el fenómeno de El Niño puede generar cambios extremos en las condiciones climáticas, afectando la salud y productividad de los animales.

Medidas adicionales recomendadas por el MAGP

Garantizar el abastecimiento de agua limpia y alimento suficiente mediante el almacenamiento estratégico de forrajes y suplementos.

Implementar sistemas de rotación de pastoreo y conservación de reservas forrajeras.

Mantener programas preventivos de vacunación, desparasitación y control sanitario.

Realizar revisiones periódicas de pezuñas y monitorear enfermedades asociadas al exceso de humedad.

Fortalecer las medidas de bioseguridad en granjas, galpones y centros de material reproductivo.

Asimismo, el MAGP instó a revisar y reforzar establos, corrales, techos y refugios para soportarlluvias intensas y vientos fuertes.

Sistemas de identificación animal y capacitación

Implementar sistemas de identificación animal mediante areteo y registros actualizados para facilitar la movilización y control del ganado.

Asegurar un manejo adecuado de residuos pecuarios y cadáveres animales para prevenir brotes sanitarios.

El Ministerio también recomendó que los productores reciban capacitación sobre manejo pecuario en situaciones de emergencia climática.

Además, establecieron mecanismos de coordinación con las autoridades competentes para mantener una vigilancia epidemiológica y atención sanitaria oportuna.

Mantenerse informado sobre El Niño

Finalmente, exhortó a los productores a mantenerse informados a través de los boletines emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. También deben seguir las disposiciones difundidas por el MAGP.

La institución informó que las recomendaciones técnicas completas y la información actualizada sobre las acciones de preparación y respuesta están disponibles en sus canales oficiales y en las direcciones distritales a escala nacional. De esta manera, los productores podrán acceder a orientación y asistencia técnica.

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