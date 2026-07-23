Agricultura emite recomendaciones para el sector ganadero frente al fenómeno de El Niño

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), difundió este jueves 23 de julio de 2026 una serie de recomendaciones dirigidas al sector ganadero como parte del Plan de Contingencia frente a una eventual presencia del fenómeno de El Niño.
Estas medidas forman parte de las acciones impulsadas para que los sectores productivos del país se preparen ante posibles impactos derivados de este evento climático.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, señaló que es importante adoptar medidas preventivas debido a que el fenómeno de El Niño puede generar cambios extremos en las condiciones climáticas, afectando la salud y productividad de los animales.
Asimismo, el MAGP instó a revisar y reforzar establos, corrales, techos y refugios para soportarlluvias intensas y vientos fuertes.
El Ministerio también recomendó que los productores reciban capacitación sobre manejo pecuario en situaciones de emergencia climática.
Además, establecieron mecanismos de coordinación con las autoridades competentes para mantener una vigilancia epidemiológica y atención sanitaria oportuna.
Finalmente, exhortó a los productores a mantenerse informados a través de los boletines emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. También deben seguir las disposiciones difundidas por el MAGP.
La institución informó que las recomendaciones técnicas completas y la información actualizada sobre las acciones de preparación y respuesta están disponibles en sus canales oficiales y en las direcciones distritales a escala nacional. De esta manera, los productores podrán acceder a orientación y asistencia técnica.