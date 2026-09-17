ANT suspende por 60 días a bus de pasajeros de Caluma tras peligrosa maniobra

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dispuso la suspensión temporal durante 60 días de una unidad de la Cooperativa Caluma. La medida cautelar se tomó dentro de un procedimiento administrativo sancionador y ocurre después de que un video mostrara a un bus de esa cooperativa en una peligrosa maniobra de adelantamiento en una carretera de doble sentido.

Las imágenes circularon en redes sociales el 25 de agosto de 2026. El video, de unos 11 segundos, muestra al bus blanco con detalles rojos, anaranjados y verdes cuando adelanta a un camión pese a la presencia de una doble línea amarilla continua. La maniobra ocurre además cerca de una curva que limita la visibilidad del carril contrario. Segundos después, un tráiler aparece de frente y el bus logra regresar a su carril con las justas.

El bus casi choca con un tráiler durante el adelantamiento

La grabación muestra la secuencia desde el interior de otro vehículo que circulaba detrás de un camión. El bus aparece por el costado izquierdo y ocupa el carril contrario para adelantar.

Mientras ejecuta la maniobra, pasa muy cerca del vehículo desde el que alguien registra las imágenes. En la puerta abierta del autobús también aparece un hombre que aparentemente es el oficial. El hombre gesticula con una mano mientras el bus intenta volver a su carril.

La situación se complica cuando un tráiler circula en sentido contrario. El autobús todavía ocupa ese carril y ambos vehículos quedan a poca distancia. El conductor continúa la maniobra y finalmente encuentra espacio para regresar a su lado de la vía.

El video también permite observar otros vehículos que circulaban en sentido contrario en ese punto. Entre ellos aparecen un taxi amarillo y una camioneta blanca de doble cabina.

La grabación no precisa cuándo ocurrió el hecho. Sin embargo, su difusión generó cuestionamientos por el riesgo que representan este tipo de maniobras cuando las unidades de transporte circulan por vías de doble sentido.

La Cooperativa Caluma figura entre los principales operadores de transporte interprovincial vinculados con el cantón Caluma, en la provincia de Bolívar. La cooperativa mantiene conexiones con Babahoyo, Guayaquil y Quito.

📹 || Un bus se salvó de chocar con un tráiler.

El carro de pasajeros inicia un adelantamiento pese a que en la calzada existe una doble línea amarilla continua. La imprudente maniobra puso en riesgo muchas vidas. pic.twitter.com/Wp0dBIV9a8 — Manavisión Plus (@manavisionec) August 25, 2026

ANT aplica una suspensión temporal de 60 días

El 17 de septiembre de 2026, la ANT informó que aplicó una medida cautelar de suspensión temporal por 60 días a una unidad de la Cooperativa Caluma. La disposición corresponde al procedimiento administrativo sancionador Nro. 03-09-2026-013-2026-AR.

La institución explicó que adoptó la medida con carácter preventivo para precautelar la integridad física y la vida de los pasajeros, así como la seguridad vial de los distintos actores del tránsito en el país.

Para sustentar la decisión, la ANT citó el artículo 83 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV). También mencionó los artículos 189 y 190 del Código Orgánico Administrativo (COA), relacionados con la adopción de medidas cautelares previas o de inicio dentro de procedimientos administrativos.

La ANT señaló que la suspensión forma parte de sus facultades de control y regulación del servicio de transporte terrestre. Además, aseguró que sus actuaciones deben garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa de los administrados.

La medida comunicada este 17 de septiembre tiene una duración de 60 días y se enmarca en el procedimiento administrativo abierto contra la unidad de la Cooperativa Caluma.

#COMUNICADO 📃| La ANT informa a la ciudadanía la suspensión temporal de la unidad de transporte como una decisión fundamentada en la ley y en las facultades de la institución.

La medida busca garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad vial. pic.twitter.com/Or4KoeCW58 — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) September 17, 2026

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