La tarifa del transporte público debe ser revisada

Más de la mitad de la población ecuatoriana utiliza el transporte público. Las instituciones encargadas tienen la obligación de autorizar contratos que garanticen un sistema de transporte seguro, eficiente, ordenado y accesible para toda la población, donde la tarifa sea asequible para el usuario y sostenible para la economía del transportista. Sin embargo, al parecer sus autoridades no están cumpliendo con esta obligación.

Hace unos días, cuando el Concejo Metropolitano de Quito debatía, el alza del pasaje del transporte urbano, el gerente de la secretaria de movilidad dijo que. la nueva tarifa del pasaje del bus urbano, es producto de la metodología editada en la ordenanza 017-2020. Misma que, primero, es obsoleta, no ha sido revisada desde hace seis años, segundo, es una metodología estática, no idónea para el sector de la transportación que es dinámico (traslado de A a B), donde la velocidad es preponderante, en consecuencia, la tarifa del transporte urbano, no es real.

Por otro lado, el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito ANT, aprobó el incremento del 25% a la tarifa del 2021 para el transporte interprovincial e intraprovincial, misma que está vigente desde el 1 de agosto del 2026, la medida es temporal hasta tener la metodología nueva dice la ANT. La pregunta es, si no tiene una metodología de referencia, ¿de dónde obtuvo ese porcentaje de incremento? La metodología del 2021 es estática no toma en cuenta la velocidad como variable pívot, tampoco las operaciones básicas que el servicio requiere: recoger pasajeros antes de partir del punto A, realizar el recorrido de A a B (velocidad), descargar los pasajeros en el punto B, recoger pasajeros en el punto B y retornar del punto B al A (velocidad), operaciones que conforman un viaje del bus interprovincial e intercantonal.

La metodología del 2021, hace una lista de todos los gastos necesarios para dar el servicio y divide por la cantidad de pasajeros servidos, el producto tarifas distorsionadas a las que la ANT, dispone incrementar el 25%, más la viveza criolla de algunas operadoras, mesa para el usuario. Según esta institución, las tarifas han variado así: Quito – Ambato 121 Km, tarifa anterior 3,86, ahora 4,82, Quito-Guayaquil 420 Km, antes 11,73 ahora 14,66. Quito – Loja 664 Km, antes 18,06 ahora 22,57. Mientras que, si la tarifa es calculada con una metodología dinámica donde intervenga la velocidad, será la suma: costo del vehículo, costo de operadores y, costo de las operaciones, arrojará tarifas técnicas reales: Quito-Ambato 3,35, Quito- Guayaquil 8,95, Quito- Loja 13,55, la diferencia es considerable, amerita una revisión ANT. En resumen, las tarifas aprobadas por las instituciones encargadas no son reales, porque las metodologías no son las adecuadas.

Marco A. Zurita Ríos