ANT restablece el sistema y sus servicios funcionan con normalidad en Ecuador

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó este miércoles 7 de octubre de 2026 que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) ya funciona con normalidad a escala nacional. La entidad comunicó que los servicios que dependen de esta plataforma volvieron a operar luego de las intermitencias registradas el martes 6 de octubre.

Según la ANT, las incidencias técnicas que afectaron al sistema ya recibieron atención. Esto permitió recuperar la operatividad del SUIT y restablecer la atención a los usuarios en las agencias de la institución a escala nacional. La entidad señaló que los servicios se desarrollan actualmente con normalidad.

La ANT atendió las fallas técnicas del SUIT

La Agencia Nacional de Tránsito explicó que las intermitencias registradas el día anterior afectaron temporalmente la operación del Sistema Único Integrado de Tránsito. Ante esta situación, el equipo técnico de la institución intervino para identificar y atender las incidencias que presentaba la plataforma.

Las acciones ejecutadas permitieron recuperar el funcionamiento del sistema. Con ello, la ANT habilitó nuevamente la atención a los usuarios en sus agencias a escala nacional.

La institución señaló que la recuperación de los servicios permite que el SUIT opere nuevamente con normalidad. De esta manera, los usuarios pueden acceder a los servicios que ofrece la Agencia Nacional de Tránsito mediante esta plataforma.

El restablecimiento se concretó después de las intermitencias que la ANT reportó el martes. La entidad comunicó la recuperación del sistema mediante un comunicado oficial difundido este 7 de octubre.

Equipo técnico mantiene monitoreo de la plataforma

Aunque el SUIT ya opera con normalidad, el equipo técnico de la ANT mantiene un monitoreo permanente de la plataforma. La institución realiza este seguimiento para verificar la estabilidad del sistema y garantizar la continuidad de los servicios.

La ANT indicó que esta vigilancia forma parte de las acciones implementadas tras las incidencias técnicas. El objetivo es comprobar que la plataforma mantenga su funcionamiento y que los servicios continúen disponibles para los usuarios.

La entidad también agradeció a la ciudadanía por su comprensión durante el periodo en que se registraron las intermitencias. La Agencia Nacional de Tránsito reiteró su compromiso de ofrecer una atención continua y eficiente.

Con el restablecimiento del SUIT, la ANT señaló que sus servicios funcionan nuevamente con normalidad en las agencias a escala nacional. El equipo técnico continuará con el monitoreo de la plataforma para verificar su estabilidad y dar continuidad a la atención ciudadana.

#COMUNICADO 📄 | La ANT informa a la ciudadanía que, el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) se encuentra habilitado y opera con normalidad a escala nacional. https://t.co/LvrV5zMz7E — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) October 7, 2026

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