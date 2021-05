Autoridades de Ecuador confirman primer caso de la variante sudafricana

Valeria Heredia (I)

Ecuador reportó el primer caso de la variante de Sudáfrica (501Y. V2). La muestra fue obtenida en Carchi, provincia del norte del país. Lo informaron el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, este jueves 20 de mayo del 2021.



“La vigilancia genómica muestra: paciente sin antecedente de viaje al exterior, procedente de Tulcán; se encuentra en hospital del Ministerio de Salud”, detalló Salinas.

🔬VIGILANCIA GENÓMICA DEL SARS-CoV-2 en El Ecuador 🇪🇨 realizada por @IMUSFQ.



🗣️Informa la presencia de 1er caso de variante de Sudáfrica.



Ha sido encontrada en #Tulcán.@Salud_Ec se encuentra en el monitoreo genómico de esta variante y su respectivo cerco epidemiologico. pic.twitter.com/pFwMnraqhf — Dr.Camilo Salinas Ochoa (@CamiloSalinasOF) May 20, 2021

Además, el titular del ramo destacó que se realizó el cerco epidemiológico de la persona y se esperan resultados.



Desde enero hasta la semana anterior de este mayo del 2021, en el país se habían reportado 132 casos correspondientes a cuatro variantes: 53 son de la de Reino Unido; 10 de la de Brasil; 59 de la de Nueva York; y 10 de la de Perú y Chile.



Las dos primeras han sido consideradas de “preocupación mundial”. Esto debido a que han demostrado mayor capacidad de transmisión; aunque no son más agresivas o graves, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



El organismo ha asegurado que aún no hay pruebas suficientes para inferir que las vacunas disponibles no funcionan contra estas variantes. Sin embargo, hay estudios que hablan sobre una baja de la efectividad de las dosis ante nuevas variantes. No es lo que dicen las farmacéuticas.