15 dudas sobre el uso del Metro de Quito

Las personas podrán usar el Metro de Quito pagando un pasaje a partir de mediados de abril. Sin embargo, aún hay dudas sobre cómo usar este sistema de transporte. A continuación, el Metro de Quito responde 15 preguntas frecuentes sobre su operación pagada.

¿Podré pagar el pasaje con monedas?

No. Los 45 centavos que costará el pasaje del tren no podrán cancelarse en efectivo. Para poder

viajar necesitará sacar una cuenta de viajero y deberá cargar dinero. Es como una cuenta prepago de celular que tiene un saldo en crédito. Y puede acceder a ese crédito por varias formas. En primer lugar podrá hacerlo a través de la adquisición de un código QR.



¿Cómo se podrá obtener el código QR?

Podrá recargar saldo en su cuenta de viajero en boletería o en unas máquinas que se colocarán en las estaciones. Puede obtener el código a través de su cuenta en la web. De inmediato le llegará a su celular el código y se debitará de su cuenta el costo del pasaje. Si alguna persona no puede hacerlo desde su celular, puede acercarse a boleterías en las estaciones y el personal de información le ayudará a hacerlo.



¿Puedo viajar dos veces con el mismo código QR?

No. Una vez que el código se ingresa en el validador, ya no puede ser usado en otro viaje. Con ese pasaje podrá usar el sistema municipal de transporte y el Metro. Pero si sale de la estación del Metro o de los andenes del Trolebús y la Ecovía deberá volver a cargar otro código. Debe conservarlo hasta haber terminado el viaje ya que deberá presentarlo no solo al entrar a la estación, también a la salida o en los accesos intermodales.



¿Y si pierdo el código?

Tendrá que buscar en la estación a un técnico para que le emita nuevamente el código.



¿Qué pasa por ejemplo si una persona joven está haciendo uso de la cédula de alguien de la

tercera edad para pagar pasaje reducido?

El Metro contará con cámaras en los validadores (en las puertas de acceso). La información de las

cámaras de identificación se cruzará con la información de los códigos QR y si se detecta una irregularidad se tomarán medidas a la salida del viajero, ya que cuando la persona desembarca el Metro y sale a superficie nuevamente deberá mostrar el código QR.



¿Voy a poder pagar con mi tarjeta de crédito o débito?

Al inicio no, pero la empresa Metro de Quito espera que en unos dos meses se pueda usar otros sistemas de pago como las tarjetas de crédito o débito. Eso, requiere un trabajo intenso con el sector bancario.



¿Se podrá viajar sin abrir una cuenta?

No se podrá. Registrarse en una cuenta es innegociable por temas de seguridad. El Metro busca convertirse en una zona completamente segura, y para serlo, debe saber quién está abordando. Así, se conocerá por ejemplo, qué persona aborda, de qué edad, a qué hora sube al tren, a qué hora desembarca, rutas frecuentes y demás.



¿Cómo sé que esa información será reservada?

El Metro ha firmado un convenio con una empresa de seguridad para garantizar que los datos de cada pasajero sean puestos a buen recaudo y no sean vulnerados. Esa información no será

pública, es decir, será de uso exclusivo del Metro. Nadie podrá enterarse cuál es su rutina de viaje

ni tampoco darle un uso comercial a esa información. Es confindencial. Ni siquiera los funcionarios del Metro podrán acceder a esos datos ya que serán almacenados de manera segura.



¿Cada cuánto tiempo pasarán los trenes?

Depende de la fase. Primero hay que saber que empezar a cobrar el pasaje no quiere decir que

inicia la operación comercial. En abril, cuando se empiece a probar el sistema de recaudo, los

recorridos serán en dos franjas horarias, en la mañana y en la tarde. Poco a poco se irán haciendo ajustes.

Está previsto que entre mayo, junio y julio haya un incremento progresivo de las frecuencias hasta llegar a la franja horaria completa dentro del cronograma del contrato. Es decir, la operación normal será desde las 05:00 hasta las 23:00. En horas pico, los trenes saldrán con una diferencia de tres minutos y medio, mientras que en hora valle lo harán con una diferencia de siete minutos. Internacionalmente, el tiempo de espera promedio en franja horaria completa es de un minuto con 25 segundos.



Si viene alguien del campo sin Internet ni teléfono celular, ¿cómo puede hacer?

Lo único que necesita saber es su número de identificación. Puede acercarse a las estaciones donde habrá personal de atención al público que le ayudará a abrir una cuenta de viajero. Deberá cancelar los 40 centavos si solo usará el tren y se le entregará el código QR.



¿Si un extranjero desea viajar en tren?

Tiene dos opciones. Abrir una cuenta de viajero desde donde esté por su cuenta, o acercarse a la

estación con el pasaporte para que le ayuden a abrir la cuenta. En ambos casos deberá cargar un

monto determinado con el que luego adquirirá los códigos QR con los que podrá viajar.



¿Si subo al tren en El Labrador y pago mi pasaje, pero me paso de mi parada, puedo en la siguiente cambiarme al otro lado y regresarme sin pagar otro pasaje?

Sí, dentro del sistema del Metro de Quito puedes realizar un cambio de andén para usar un tren en dirección contraria sin tener que pasar por los validadores, es decir, no tendrá que pagar un nuevo pase para regresar en tren a otra estación. Sin embargo, si sale de la estación y luego quiere volver a ingresar al Metro de Quito, es necesario el pago de un nuevo pase.



¿Si yo estoy con un amigo o familiar que no tiene cuenta registrada, puedo pagar con

mi cuenta su pasaje y descargar a mi teléfono los dos código QR?

Los pases son personales e intransferibles. Cada persona que deba realizar su viaje en el Metro de Quito necesita su cuenta Metro Q individual. La idea de que cada pase esté asociado a una cuenta Metro Q, que permite al sistema reconocer a cada persona usuaria y mantener un mayor nivel de seguridad.

¿Si estoy viajando en Trole y quiero ir al Metro, en dónde puedo hacer el trasbordo?

Puede hacerlo en las estaciones multimodales: Quitumbe, La Magdalena, El Recreo,

Universidad Central y el Labrador. El costo del pasaje integrado es de USD 0,60.



¿Habrá wifi gratis en las paradas y en las estaciones?

Las estaciones contarán con servicio de wifi gratuito en los próximos meses para asegurar la conectividad de lo usuarios del Metro de Quito.