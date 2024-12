Este año, la Navidad en Ecuador se vive bajo un contexto de cortes de luz y restricciones eléctricas. Aunque el Gobierno anunciara el fin de los cortes, la crisis energética no ha terminado del todo, no le viene nada mal al país ahorrar energía, ya que la Navidad está asociada con la luz. Se han multiplicado los mensajes por redes sociales que piden que la decoración navideña no abuse de la electricidad. Decorar la Navidad se ha convertido en un reto en 2024.

Decorar la Navidad, el reto del 2024

Decorar la Navidad se ha convertido en un reto. Las familias han buscado formas creativas y sostenibles para celebrar las fiestas, sin perder el encanto que caracteriza esta época del año. Aunque el Gobierno ha dicho que no habrá más cortes de luz, los 88 días de crisis energética en este 2024 marcan a los ecuatorianos. .

Mónica Saltos, diseñadora navideña con 15 años de experiencia en Moca Christmas, y Serena Iturralde, una mujer que destila creatividad y ha hecho de la Navidad una tradición especial en su familia, comparten sus vivencias. Además, tienen soluciones para una celebración distinta por los cortes de luz, pero igualmente significativa.

Las alternativas decorativas con cortes de luz

Para Mónica Saltos, de Moca Christmas, el dorado y el plateado son los colores de la tendencia actual para dar más brillo ante la crisis energética. Foto: Cortesía Moca Christmas.

Ante el reto de decorar la Navidad en tiempos de cortes de luz, “este año, muchos han decidido reducir el uso de luces o prescindir de ellas por completo”, explica Saltos. “Algunos clientes solo encienden las luces del árbol cuando tienen visitas o en la noche de Navidad. Otros prefieren adornos brillantes que no necesitan iluminación constante. Los colores dorado y plateado han sido los protagonistas este año”, agrega.

Saltos también ha implementado técnicas para optimizar el consumo energético. “Antes iluminaba cada rama del árbol, pero ahora uso patrones más simples, como colocar las luces de arriba hacia abajo. Esto reduce el gasto eléctrico sin sacrificar el encanto visual”, asegura.

Por su parte, Serena Iturralde recuerda cómo las decoraciones hechas en familia han marcado la magia de sus Navidades. “Una vez decoramos todo con golosinas, galletas y cosas comestibles. Aunque nada llegó intacto a la noche de Navidad, fue una excusa perfecta para compartir tiempo en familia”, dice con una sonrisa.

En otra ocasión, su familia creó adornos con fréjoles, pepas de café, anís estrellado y canela. “Nos tomó mucho tiempo, pero todos estuvimos orgullosos de lo que logramos. Estas cosas hechas en familia dan sentido a la Navidad”, reflexiona.

Serena Iturralde propone decoraciones artesanales, con elementos naturales y que permiten tener más tiempo con la familia. Foto: Cortesía Serena Iturralde.

Alternativas sostenibles para una decoración navideña

En un contexto de apagones, es posible encontrar maneras creativas de iluminar sus hogares y mantener vivo el espíritu festivo. Estas son algunas ideas:

Velas mágicas: Colocar velas en candelabros, faroles o recipientes de vidrio crea un ambiente cálido y festivo. Las velas aromáticas, además, añaden un toque especial a la atmósfera navideña. Luces solares: Ideales para exteriores o ventanas que reciben luz solar, estas luces se cargan durante el día y se encienden automáticamente al caer la noche. Decoraciones naturales: Materiales como ramas de pino, piñas y hojas secas pueden transformarse en coronas o guirnaldas. Estos elementos dan un toque rústico y encantador a los espacios. Linternas recargables: Con baterías o cargadores, estas linternas ofrecen una luz eficiente y agradable, ideal para iluminar interiores sin electricidad. Materiales reflectantes: Espejos pequeños, adornos metálicos o papel brillante pueden multiplicar la luz natural o la de las velas, logrando un ambiente luminoso sin necesidad de corriente. Luces LED recargables: Económicas y de larga duración, estas luces son una excelente opción para mantener iluminados algunos rincones del hogar.

Decoración sustentable en el mundo

En Castaño del Robledo, los tejidos se han convertido en la decoración principal de las fiestas navideñas. Foto: Huelva Información.

En algunos países ya están asumiendo la necesidad de una Navidad más sostenible. En Castaño del Robledo, en la provincia de Huelva, en Andalucía (España) se reemplazó las luces por decoraciones de ganchillo (crochet, como se conoce en Ecuador).

Esta es una tradición de algunos años que se popularizó con la pandemia del covid-19, en el 2020. Su resultado es el ahorro energético. Representan mayormente monumentos locales. Además, usan materiales reciclados que hace que la Navidad en Castaño del Robledo tenga un bajísimo impacto ambiental.

Tradición navideña y adaptación

“La clave está en adaptarse a las circunstancias y encontrar belleza en lo simple. Un árbol no necesita estar recargado de luces para ser especial”, afirma Saltos. Por su parte, Iturralde destaca que “la magia de la Navidad está en las tradiciones que creamos y compartimos”.

Aunque los apagones han puesto a prueba la creatividad de los hogares, también han fortalecido los lazos familiares. Desde velas hasta decoraciones naturales, las familias ecuatorianas demuestran que la Navidad no depende de la electricidad, sino del amor y la unión que se comparte en cada hogar.