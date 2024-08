Krays fue detenida por agentes del gobierno de Nicolás Maduro mientras cubría la manifestación organizada por la líder opositora María Corina Machado.

El sábado, 3 de agosto de 2024, la periodista Dayana Krays, corresponsal del medio de comunicación La Data Ec, fue detenida en Caracas mientras regresaba a su domicilio después de cubrir la manifestación organizada por la líder opositora María Corina Machado.

Según informó el medio de comunicación La Data Ec, Krays fue interceptada por agentes del gobierno de Nicolás Maduro.

Reacción de la asociación de periodistas venezolanos en Ecuador



La asociación de periodistas venezolanos en Ecuador (Apeve) condenó la detención de Krays. Califican el hecho como un acto autoritario del régimen de Maduro.

“Informar no es delito”, señaló Apeve en su cuenta de X, dónde también subrayan la importancia de la libertad de prensa y el derecho a la información.

El viernes 2 de agosto de 2024, Apeve convocó a una rueda de prensa en Quito para advertir sobre la creciente represión en Venezuela y sus efectos en la región.

Protestas y movilizaciones



Miles de venezolanos se movilizaron el sábado 3 de agosto de 2024 en diversas ciudades para exigir respeto a los resultados electorales.

La Plataforma Unitaria Democrática, que apoya al candidato opositor Edmundo González, afirmó que él es el legítimo ganador de las elecciones presidenciales.

En Caracas, Venezuela, la concentración principal tuvo lugar en el sector Las Mercedes. Allí se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.



Liberación de Dayana Krays



Dayana Krays fue liberada tras varias horas de detención. Cerca de las 2 am comunicó su liberación.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la periodista agradeció el apoyo recibido y aseguró estar resguardada en un lugar seguro.

“Agradezco la cantidad de mensajes de preocupación por lo que me pasó. Ya estoy resguardada en otro sitio. NO puedo hablar más ni dar detalles, pero Dios es mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo. Seguiré trabajando para mi país”, expresó Krays mediante una publicación.

La periodista mantiene en reserva su ubicación actual por motivos de seguridad. Aseguró que no sufrió agresiones físicas.