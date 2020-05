90% de personas que se han contagiado con covid-19 han superado la enfermedad, según Ministro de Salud

LEA TAMBIÉN

Por medio de una cadena nacional que se transmitió a las 19:00 de este jueves 28 de mayo del 2020 el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, presentó los resultados de los indicadores de covid-19 en el país. "Tenemos buenas noticias", dijo el funcionario al iniciar su intervención en la que anunció que el 90% de personas que se han contagiado de la enfermedad en el país la ha superado.

Ecuador registra, hasta este 28 de mayo del 2020, 38 471 casos de covid-19. Según las cifras presentadas por Zevallos, de estos "18 624 han superado la enfermedad y 15 898 se encuentran estables en aislamiento domiciliario voluntario, lo que quiere decir que cerca del 90% de las personas que se contagiaron con el virus han superado la enfermedad, lo cual es muy positivo".



El Ministro además informó de una reversión de las cifras entre los casos descartados y confirmados de coronavirus. "Los resultados de las muestras diagnósticas obtenidas hasta este momento nos demuestran que en el 56% de los tests han sido negativos para covid-19. Son casos descartados para la enfermedad, mientras que 44% ha dado positivo", anunció. Hasta este 28 de mayo del 2020 se tomado 110 812 muestras.



De acuerdo con Zevallos, el descenso en los contagios de covid-19 permite "observar que con responsabilidad ciudadana y disciplina podemos avanzar de manera segura en esta nueva normalidad que abre la posibilidad de reinsertarnos en nuestra vida laboral".



Además dio a conocer que este jueves 28 de mayo del 2020 por la mañana visitó la ciudad de Cuenca, que desde el 25 de mayo del 2020 implementó el semáforo amarillo. "Fue muy grato constatar que el semáforo amarillo... ha sido sinónimo de reactivación y de optimismo para los ciudadanos que miran con esperanzas esta nueva normalidad", aseguró Zevallos.



El Ministro también saludó la decisión de los médicos de abrir las puertas de sus consultorios.



A continuación la intervención del ministro Zevallos en la cadena nacional

Saludos cordiales ecuatorianos, tenemos buenas noticias.



Las acciones desarrolladas por las autoridades en conjunto con ustedes, con la comunidad, para mitigar el impacto de la pandemia en el país están dando buenos resultados. Vamos en el camino correcto.

Como vemos en el gráfico, hasta el momento se registran en el país 38 471 casos confirmados de covid, de los cuales 18 624 han superado la enfermedad y 15 898 se encuentran estables en aislamiento domiciliario voluntario, lo que quiere decir que cerca del 90% de las personas que se contagiaron con el virus han superado la enfermedad, lo cual es muy positivo, son buenas noticias para todos en el marco de este esfuerzo colectivo que ha implicado ir superando una serie de limitaciones pero que no significa que de ninguna manera debemos bajar la guardia



En el siguiente gráfico vemos que la cifras se han revertido entre los casos descartados y confirmados. Los resultados de las muestras diagnósticas obtenidas hasta este momento nos demuestran que en el 56% de los tests han sido negativos para covid-19. Son casos descartados para la enfermedad, mientras que 44% ha dado positivo.



Este descenso en los contagios es otra buena noticia porque nos permite observar que con responsabilidad ciudadana y disciplina podemos avanzar de manera segura en esta nueva normalidad que abre la posibilidad de reinsertarnos en nuestra vida laboral. Tener certezas respecto al ingreso familiar y contar con la posibilidad de generar recursos en nuestra actividad productiva, podemos hacerlo. Lo estamos haciendo.



Esta mañana estuve en la ciudad de Cuenca, fue muy grato constatar que el semáforo en color amarillo que rige en el cantón desde el lunes 25 de mayo ha sido sinónimo de reactivación y de optimismo para los ciudadanos que miran con esperanzas esta nueva normalidad.



Algo muy importante que quiero destacar es la decisión de los médicos de abrir las puertas de sus consultorios. Esa consecuencia con los pacientes, en momentos en los que más los necesitan es trascendente. En las primeras horas de esta mañana con autoridades locales recorrí el hospital Homero Castanier en la ciudad de Azogues y el hospital Moreno Vásquez en la ciudad de Gualaceo.



Constaté que se ejecutan de manera correcta los protocolos de atención a pacientes con síntomas respiratorios covid-19 los hospitales están abastecidos y cuentan con los equipos, insumos y medicinas que se requieren. Luego visité el hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, destinado a la atención de pacientes covid-19. Dialogué con los profesionales de esta casa de salud y me dio mucha satisfacción constatar la calidad del servicio que brindan en todos los niveles de atención, lo cual es absolutamente fundamental.



He ratificado una vez más el espíritu de los profesionales de la salud, y del personal en general, es de absoluta entrega al cuidado del paciente y a la lucha contra la enfermedad. Esta mísitica de trabajo nos motiva, sobre todo como ciudadanos, con mucha fe esperanza y seguros de actuar con responsabilidad, seguiremos cumpliendo los objetivos de bienestar colectivo en esta nueva normalidad.