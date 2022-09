CNE cierra etapa de inscripción de candidaturas para las elecciones de 2023

El CNE indicó que hay 32 549 candidatos principales y 30 969 suplentes. Foto: EL COMERCIO.

Orlando Silva

La mañana del miércoles, 21 de septiembre de 2022, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se desarrolló una rueda de prensa para dar a conocer detalles sobre el cierre de la inscripción de las candidaturas. A la reunión acudió la presidenta del CNE, Diana Atamaint y el consejero del CNE, José Cabrera.

Diana Atamaint hizo un llamado a las organizaciones políticas para estar pendientes de las notificaciones que podrán recibir en el transcurso del día para usar el derecho de objeción sobre las candidaturas que han solicitado su inscripción. De igual forma acotó que el sistema registró 384 alianzas para estas inscripciones.

Por ahora las autoridades mencionaron que son candidatos inscritos, más no los definitivos ya que ahora empieza la etapa de objeciones, impugnaciones y apelaciones. Cabrera mencionó que la lista definitiva saldrá el 18 de diciembre con los candidatos oficiales. También comentó que nunca se tomó la decisión de extender los plazos de las inscripciones el 20 de septiembre.

Horario del cierre de inscripciones

En relación al tema de por qué se estableció el cierre a las 18:00 y no a las 00:00, Atamaint explicó que así está establecido en el Código de la Democracia, por ese candado legal no se podía violentar. El 20 de septiembre también se convocó a las 13:00 a una sesión con la necesidad de receptar inscripciones en caso de presentar alguna situación emergente, pero no recibieron ninguna solicitud y por eso se suspendió en dos ocasiones la sesión al no recibir pedidos.

Proyección de candidatos

Cabrera informó que su despachó hizo un barrido preliminar sobre un aproximado de los candidatos inscritos. De forma preliminar dijo que hay 32 549 candidatos principales y 30 969 suplentes que dan un total de 63 518 candidatos.

“En muchos casos hay alianzas que se incentivó por parte del CNE para que exista una mayor facilidad para la ciudadanía que no exista una gran cantidad de candidatos”, mencionó Cabrera.

El número de candidatos en Quito se redujo para la alcaldía de 18 a 12. Las autoridades mencionaron que esto es gracias a las alianzas que tienen varios incentivos como los votos que tendrán en cada una de las alianzas para contabilizar por cada una de las organizaciones políticas y ayuda a seguir con personería política.

Presupuesto a la Consulta Popular

Si coincide en que la consulta vaya en las seccionales de 2023, la organización, documentos, entre otros procesos, tiene un presupuesto que se evalúa con costos que se tomará en cuenta la reducción de estos para evitar gastos excesivos. Atamaint informó que hay ahorros en los diferentes procesos y se usarán. Si no coinciden las fechas los costos podrían superar los USD 20 millones porque es un proceso electoral paralelo.