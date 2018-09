China descarta negociaciones comerciales con EE.UU. tras los nuevos aranceles impuestos

LEA TAMBIÉN

China consideró este martes 25 de septiembre del 2018 imposible mantener negociaciones comerciales con Washington tras la imposición la víspera de nuevos aranceles aduaneros estadounidenses a bienes chinos.



“Estados Unidos acaba de adoptar restricciones comerciales muy importantes. Al ponernos un cuchillo en la garganta de esta manera, ¿cómo pueden celebrarse negociaciones? No serían negociaciones y consultas llevadas a cabo en un clima de igualdad”, declaró en Pekín el viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, en rueda de prensa.



La guerra comercial entre Estados Unidos y China se agravó el lunes con la entrada en vigor de nuevos aranceles aduaneros del 10% sobre bienes chinos importados por valor de USD 200 000 millones.



Pekín prometió replicar inmediatamente a esa medida con aranceles de entre el 5% y el 10% a productos estadounidenses por valor de USD 60 000 millones.



El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, había contactado a sus homólogos chinos para retomar las negociaciones bilaterales sobre el conflicto comercial. Pero los nuevos aranceles decididos por el presidente estadounidense, Donald Trump, parecen haber torpedeado esa iniciativa.



Wang Shouwen se reunió con negociadores estadounidenses en agosto en Washington, pero no ha habido ningún encuentro bilateral de alto nivel desde hace meses.

“Esas conversaciones dieron lugar a varios consensos e incluso a una declaración común. Pero Estados Unidos rechazó esos consensos y tomó medidas de restricción comercial. En ese contexto, no es posible continuar con las negociaciones”, dijo Wang este martes.