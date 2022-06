Imagen referencial. La Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios presentó los últimos datos de muertes violentas de mujeres por razones de género. Foto: Pixabay.

Yadira Trujillo Mina (I)

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) dio a conocer los datos más recientes de femicidio en Ecuador. Estos se obtienen a través del registro que realiza la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femi(ni)cidios en el Ecuador. En lo que va del 2022 ya se ha producido el 60% de los femicidios que hubo en el 2021. Desde el 1 de enero hasta el 31 de este año se han producido 118 muertes violentas de mujeres por razones de género.

Según el informe, eso implica que cada 30 horas y 31 minutos ocurre un femicidio en el país. Del total de casos que se registran hasta mayo, 53 son femicidios íntimos, familiares, sexuales o de otra índole. Cinco son transfeminicidios y 60 femicidios por delincuencia organizada.

Para este periodo del año,112 víctimas son de nacionalidad ecuatoriana y seis, venezolana. Los rangos de edad con mayor número de víctimas (33) son de 18 a 25 y de 26 a 35 años, dice el informe. La víctima más joven tenía tres meses, la de mayor edad, 64 años; y la edad más frecuente de las víctimas es de 29 años.

El informe de la Alianza Mapeo recoge información sobre el estado civil de 81 mujeres. 50 víctimas eran solteras y 21 estaban en unión libre. No se tiene información de 37 víctimas. De enero a mayo del 2022, 47 víctimas de femicidio eran madres, 21 no lo eran y no se cuenta con esta información sobre 44 víctimas.

En Ecuador, en el 2014 se tipificó el delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Desde el 1 de enero de ese año hasta el 31 de mayo del 2022, las organizaciones de la sociedad civil han contabilizado un total de 1 163 casos a escala nacional. Eso significa que cada 63 horas y 24 minutos ha ocurrido un femicidio desde entonces, dice el informe de la Alianza Mapeo.

Estos datos los recolectan las organizaciones que son parte de la Alianza, a través de un trabajo en territorio. Otras son las cifras oficiales, que constan en los registros del Consejo de la Judicatura. Según esos datos, entre el 10 de agosto del 2014 y el 5 de junio del 2022 apenas han ocurrido 554 femicidios.

Hijos de las víctimas

En lo que va del año, 89 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad por femicidios. De las 47 mujeres que eran madres, el 26% tenía uno o dos hijos e hijas, de acuerdo con el informe. Este además señala que, en porcentajes menores se registran víctimas que tenían tres o cuatro hijos e hijas.

44 chicos que quedaron en la orfandad por el femicidio de sus madres son menores de edad, dice el reporte. 18de ellos tienen entre 1 y 5 años y siete, entre 6 y 10 años de edad. No se conoce la totalidad de las edades de los hijos de las víctimas. Entre los datos que se conocen también consta que dos mujeres estaban en estado de gestación.

Ubicación de casos

Las provincias con mayor número de femicidios son: Guayas, con 34 casos; Esmeraldas, con 15 y Manabí con 13 casos. En las provincias de Pastaza, Tungurahua, Zamora Chinchipe y Galápagos no se han registrado casos enlo que va del 2022. Mientras que los transfemicidios fueron en Guayas (2), Esmeraldas (1), Cotopaxi (1) y Santa Elena (1).

El reporte de la Alianza Mapeo señala que en 49 de 220 cantones se registran femicidios del 1 de enero al 31 de mayo del 2022. Los cantones con mayor número de casos son Guayaquil, con 24); Esmeraldas, con 10; Machala y La Troncal, con cinco casos; Quito y Durán, con cuatro.

Los registros además evidencian que 19 víctimas de femicidio habían reportado antecedentes de violencia y cuatro tenían boleta de auxilio cuando ocurrieron los asesinatos por razones de género. La mayoría de ellos se dio con arma de fuego (34%). En el caso de femicidios por delincuencia organizada, 60 víctimas fueron asesinadas con este tipo de arma.

Un mayor número de mujeres sufrió una muerte por disparos, seguido de los casos por apuñalamiento y golpes, dice el informe de las organizaciones de la sociedad civil. Además se registraron nueve casos de mujeres que fueron previamente víctimas de abuso sexual y en un caso hubo tentativa de abuso (no se conoce esta información en12 casos).

De las 118 víctimas de feminicidios, nueve fueron reportadas como desaparecidas antes de ser encontradas sin vida. El mes con mayor número de femicidio en lo que va de este año fue abril, con 37 casos; le sigue marzo, con 28; mayo, con 22; enero, con 19 y febrero, con 12 casos.

Los femicidas

El reporte también registró las edades de 16 feminicidas. De estos entre 25 y 34 años, mayoritariamente. La edad promedio de los victimarios es de 32 años; la edad mínima, de 16, y la máxima de 63 años.

El 50% de femicidas tuvo un vínculo sentimental con la víctima, en el caso de femicidios y transfemicidios. Un total de 29 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. Además, el informe dice que nueve femicidas (16%) fueron parte del círculo familiar de las víctimas. De 18 casos no se conoce la relación que mantenían con la víctima.

En cuanto a los casos de femicidios por delincuencia organizada, casi todos fueron cometidos por personas que no tenían ninguna relación con la víctima o personas de las cuales se desconoce su relación. Además se conoce que nueve femicidas se suicidaron después de haber cometido el crimen, mientras que tres lo intentaron.