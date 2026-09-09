La etapa 3 de la Vuelta al Ecuador termina con David Caicedo como ganador

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

David Caicedo del Cinecable se hizo con la tercera etapa de la Vuelta al Ecuador entre Urbina y el Parque Nacional Cotopaxi. Byron Guamá se mantuvo como líder de la tabla general del certamen a falta de cuatro días.

¿Cómo fue la etapa 3 de la Vuelta al Ecuador?

La etapa 3 de la Vuelta al Ecuador partió desde la estación de tren de Urbina a las 09:00 de este miércoles 9 de septiembre. Esta fue la más alta con 3 617 metros de altura en su punto más alto y partieron 61 ciclistas desde la línea de largada.

En los días previos, el pelotón recorrió entre Machachi y Baños de Agua Santa y atravesó un circuito en Riobamba. Dentro de ellas se coronaron como ganadores Byron Guamá y Kevin Navas, ambos del Best PC.

En la nueva carrera de paso, los ciclistas recorrieron 135,36 kilómetros de trayecto. En la recta final, David Caicedo consiguió imponerse con tres horas, 21 minutos y 34 segundos. Por primera vez, nadie del Best PC estuvo en el podio. Bladimir Huera del Águila Team y David Palma del Cinecable lo completaron.

Byron Guamá continúa como líder de la Vuelta a Ecuador

Byron Guamá quedó en la cuarta posición de la etapa y continúa en el primer puesto del evento con un tiempo de 9 horas, 36 minutos y 21 segundos. Lo escolta, Héctor Álvarez -también del Best PC-, de 20 años y líder de la clasificación sub-23, a 22 segundos de distancia.

En la clasificación de montaña, el primero también era Guamá, quien mantuvo la camiseta de puntos rojos durante las dos etapas iniciales. Dentro de la tercera etapa, César Guavitá -su compañero de equipo- se puso como líder de la clasificación de montaña.

Guamá apunta a hacerse con su quinta Vuelta al Ecuador dentro de su palmarés, pues ganó las ediciones de 2004, 2008, 2010 y 2012. En caso de conseguir el nuevo título, el carchense igualará a Pedro Rodríguez, máximo ganador del certamen.

El mejor en las metas volantes sigue siendo Alejandro Pita del Toscana, con 18 unidades. Mauricio Calahorrano del FEDEME le sigue con 14.

¿Cómo será la etapa 4 de la Vuelta a Ecuador?

La cuarta etapa de la Vuelta al Ecuador 2026 se disputará este jueves 10 de septiembre entre Sangolquí y El Cajas, sobre un recorrido de 148,99 kilómetros. La salida será desde Ayasa, a las 09:00, y la jornada acumulará 3 176 metros de desnivel positivo, por lo que volverá a exigir a los escaladores.

Durante la primera mitad habrá un circuito de tres vueltas en el sector de Pintag, donde estarán ubicadas las dos primeras metas volantes, en los kilómetros 35,25 y 69,58. Después, el pelotón avanzará por Pifo, Yaruquí, Checa, El Quinche y Cusubamba antes de afrontar el primer premio de montaña, de tercera categoría, en Altos de Otón.

La definición volverá a ser en ascenso. Tras pasar por Cayambe, donde se disputará la tercera meta volante, los ciclistas iniciarán a falta de 6,59 kilómetros la subida final hacia El Cajas. La meta estará ubicada a 3 096 metros sobre el nivel del mar y coincidirá con un premio de montaña de segunda categoría, escenario que podría volver a generar diferencias importantes en la clasificación general.