Bomberos controlan incendio estructural en el norte de Quito

Los equipos de auxilio de la capital atendieron una emergencia por un incendio estructural en Quito registrado en horas de la tarde de este jueves 20 de agosto de 2026.

El evento se suscitó en un inmueble habitacional ubicado en el sector de Colinas del Norte y Rancho Bajo, en el extremo norte del Distrito Metropolitano, movilizando a las unidades de primera respuesta ante las alertas emitidas por la comunidad.

Alerta y sector del incendio estructural en Quito

El incendio se produjo pasadas las 14:00 en la intersección de la avenida N79 y la calle Perimetral Derecha, en la zona de Rancho Bajo y Colinas del Norte.

Una vez ingresadas las llamadas de auxilio, la atención de la emergencia fue coordinada desde la Zonal 2-9 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, entidad que articuló el despacho inmediato de recursos hacia el punto del incidente.

Despliegue del Cuerpo de Bomberos de Quito

A su arribo, los uniformados constataron que las llamas se concentraban en un espacio cerrado de acopio, iniciando las maniobras de ataque y contención del fuego para impedir que las llamas se extendieran hacia las plantas inferiores del inmueble o a predios aledaños.

Origen de las llamas en una terraza habitacional

La evaluación técnica en el lugar del suceso confirmó que se trató de un incendio confinado en una bodega situada en la terraza superior de la vivienda. Tras el trabajo de las cuadrillas de bomberos, el fuego fue completamente controlado por los efectivos presentes en el sitio.

Labores de enfriamiento y balance sin víctimas

Una vez sofocadas las llamas directas, el personal de rescate procedió a ejecutar labores de enfriamiento y ventilación en el área de la bodega para disipar la acumulación de humo y asegurar la estructura.

Respecto a la afectación humana, los organismos de socorro confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas como consecuencia del suceso.

Te recomendamos