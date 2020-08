El viento puede transportar el covid-19, pero la posibilidad de contagio es baja

LEA TAMBIÉN

Uno de los mitos alrededor del covid-19 es que este virus puede viajar con el aire y causar contagios. Si bien hay estudios que han demostrado que las partículas de saliva en las que se encuentra el virus pueden viajar hasta seis metros, la posibilidad de contagio por este medio es muy baja.

"Lo que está probado es que los aerosoles pueden quedarse suspendidos en áreas poco ventiladas hasta tres horas", dice la neumóloga Emilia Banderas. Es decir, existe riesgo de contagio en espacios interiores que carezcan de ventilación o que tengan una corriente de aire circular. Por ello, dice, es importante mantener abiertas las ventanas de las oficinas, salas de reuniones y hogares.

La transmisión al aire libre es poco probable



La posibilidad de contagio al aire libre disminuye, más si es que se conservan las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento social. "En el aire libre, en el campo o en la calle no hay riesgo", corrobora la microbióloga Jeannete Zurita.



"En los lugares donde hay mucha gente el ambiente puede contaminarse. Por eso los mercados y estadios son lugares de transmisión", aclara el epidemiólogo Alberto Narváez.



El médico recomienda evitar ese tipo de lugares. Sin embargo, salir a trotar, hacer bicicleta o hacer otras actividades al aire libre es seguro siempre y cuando sea con las medidas de bioseguridad, en espacios abiertos y con poca presencia de personas.

Los buses, los baños públicos, las oficinas y los hospitales también son sitios de alta transmisión, dice. Además, aconseja no comer en restaurantes, pues las personas asintomáticas que están sin mascarilla y hablan, tosen o estornudan emiten millones de virus. "Solo se necesitan de 1 000 para transmitir la enfermedad", advierte. Narváez recomienda pedir la comida a domicilio o para llevar e ir al hogar o a un espacio abierto para comer.



El sol y el viento disecan al virus



Un estudio publicado en Física de los Fluidos encontró que una brisa de 4 km por hora provoca que las gotitas en las que se encuentra el virus viajen hasta 6 metros. Sin embargo, no hay pruebas de que el virus se mantenga activo y cause infecciones.



Las protestas del Black Lives Matter, que se han dado en diferentes ciudades de Estados Unidos durante la pandemia, dejaron un precedente importante. Aunque las autoridades estatales y federales expresaron su preocupación por la probabilidad de que los contagios aumenten debido a las reuniones públicas, no ha habido un incremento de casos de covid-19 enlazado a las protestas.



Una publicación en el medio 'online' de salud Healthline analizó este caso. Los médicos e investigadores consultados indicaron que el hecho de que las protestas se hayan hecho al aire libre y que la mayoría de las personas haya usado mascarilla fue favorable. El sol y el viento disecan el virus, lo que evitó que haya un incremento en los contagios.

Sin embargo, esto no es igual para quienes vistan playas y otros espacios públicos, pues el hecho de ir a espacios concurridos como la heladería y relajar las medidas de bioseguridad pone en riesgo a las personas.