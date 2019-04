Video Con Calma, de Daddy Yankee y Snow, líder en YouTube 

LEA TAMBIÉN

Con Calma, el tema del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee en colaboración con el canadiense Snow, se ubicó por sexta semana consecutiva en el tope de la lista de videos musicales más vistos en YouTube, informaron este martes 9 de abril del 2019 los representantes del artista.

Según detallaron en un comunicado de prensa, el video musical ha sobrepasado las 566 millones de reproducciones en dicha plataforma, tras nueve semanas de su lanzamiento.



El tema, igualmente, está número uno en la lista global de Spotify y la de mayor transmisión a nivel mundial en Deezer.



Con Calma estuvo además cuatro semanas consecutivas en el primer lugar del listado Latin Airplay de la revista Billboard.



Con Calma está inspirado en el tema Informer (1992), del repertorio de Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard.



Con la propuesta audiovisual, Daddy Yankee quiso remontarse a su adolescencia para crear "una unidad entre el pasado y el presente con la energía y la frescura que cargaba la música y el baile en esos tiempos".



Y ante el gran éxito mundial, Daddy Yankee interpretó el tema el pasado 20 de marzo en el programa de televisión 'The Late Late Show with James Corden', logrando que sea la primera presentación en español en dicho programa.



Sobre esta histórica participación, la prestigiosa revista Rolling Stone destacó: "Daddy Yankee llevó el club nocturno al escenario en The Late Late Show con su vibrante interpretación del tema Con Calma".

Tras su presentación en el programa de Corden, Daddy Yankee regresó a Puerto Rico para recibir tres galardones en la primera edición de los Premios Tu Música Urbano, que se celebraron el pasado 21 de marzo en la isla y cuyo evento fue dedicado a este artista.



Allí, Daddy Yankee obtuvo un premio especial por su trayectoria de más de 25 años, en cuyo tiempo ha ayudado a elevar el ritmo del reguetón a nivel mundial y autodenominarse 'el jefe' del reguetón.

Los otros dos galardones que obtuvo Daddy Yankee en dicho evento celebrado en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, fueron Premio Humanitario del Año y Canción del Año por Dura.

Video: YouTube, cuenta: Daddy Yankee