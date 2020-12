Conozca estos trucos y consejos para sacar un mayor provecho a WhatsApp

WhatsApp es, sin duda alguna, la reina de las aplicaciones de mensajería instantánea en el mundo, sumando más de 2 000 millones de usuarios activos. Incluso, durante la pandemia se volvió más popular debido al uso que muchos de nosotros le hemos dado a esta herramienta para continuar con las labores de trabajo remoto y educación virtual.

Eso lo demuestran sus altas cifras de descargas, las cuales se vieron disparadas en los últimos meses: solo en el pasado noviembre del 2020, la aplicación logró 47 millones de descargas en todo el mundo, según cifras de SensorTower.



Y, aunque el uso de esta app es casi diario, lo cierto es que muchos no conocen las herramientas y novedades que pueden ayudar a sacarle mayor provecho.



Más privacidad



Los grupos de WhatsApp se han convertido en una forma fácil para poder compartir opiniones, tareas, funciones, información, entre otros. Pero, en algunos casos, los participantes son agregados sin ni siquiera ser consultados o sin tener la intención real de estar en el chat.



Pero hay una forma práctica como puede evitar ser incluido en un grupo sin su consentimiento y así ahorrarse la molestia de tener que salirse. Esto le permitirá tener un mayor control de su cuenta.



Para esto debe abrir la aplicación de mensajería, dirigirse a la sección de Ajustes, que generalmente está ubicada en la parte superior derecha. Ir hasta el apartado Cuentas, después Privacidad e ir a Grupos.



Una vez allí, encontrará tres opciones de quién lo puede añadir: ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Mis contactos, excepto...’, en esta última usted podrá elegir qué persona no podrá incluirla automáticamente a un chat.



Con esto activado, usted recibirá primero una solicitud en la que usted especificará si desea formar o no parte de la conversación grupal.

Otra opción fácil para pasar inadvertido entre sus contactos es la de revisar historias de los estados de ellos sin que ellos sepan que usted las vio.



Para ello diríjase a la parte de Configuración de su aplicación, allí tendrá un menú por medio del cual podrá ingresar a Cuenta y después a Privacidad.



Una vez ahí debe desactivar la confirmación de lectura de mensajes; esto, además, generará que no le aparezcan los dos íconos azules al lado de un mensaje si el contacto al que se lo envió lo leyó. Pero le permitirá ver todas las historias de sus contactos, sin que ellos lo sepan. Y puede activarlo las veces que quiera pasar de incógnito entre los estados de otros.



Además, puede incorporar si desea que sus conversaciones dentro de la plataforma no sean leídas por terceros, aun cuando su celular esté desactivado; la opción de poner una contraseña adicional o el uso de la huella si su b cuenta con esa opción.



Lo último



La aplicación que forma parte de Facebook ha trabajado en varias novedades este año, algunas de ellas seguramente ya están activadas dentro de su dispositivo porque fueron lanzadas en las últimas actualizaciones.



Una de las más recientes son los mensajes temporales, esto permitirá que las conversaciones que usted desee desaparezcan en un plazo de siete días. Esta se puede activar para chats tanto grupales como individuales.



“Nuestro objetivo es que las conversaciones en WhatsApp sean lo más parecidas posible a los encuentros en persona, por lo que no deberían guardarse para siempre”, indicó la aplicación en su lanzamiento.



Para activar está opción solo debe dirigirse al chat del contacto que desee y dirigirse a la parte de arriba, donde aparece el nombre de este; una vez allí, solo deberá ir a Mensajes temporales y activarlos o desactivarlos cuando así lo quiera.



Así mismo, WhatsApp acaba de incluir un buscador en la opción de stickers, lo que seguramente muchos usuarios llevaban esperando desde hace un tiempo. Esto permitirá encontrarlos fácilmente y, además, estarán agrupados por diferentes categorías como feliz, triste, bravo, entre otros.



La compañía aseguró que es una herramienta que están desarrollando, por lo que les piden a los creadores de stickers que los etiqueten al guardarlos con un emoji o texto que haga fácil identificarlos dentro del buscador, con el fin de que esta opción sea también útil para las imágenes que son hechas por terceros.