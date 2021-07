Usuarios reportaron problemas en Twitter este 30 de junio del 2021

Usuarios de la red social Twitter reportaron problemas la noche de este miércoles, 30 de junio del 2021, al intentar cargar el “feed” de varias cuentas.

Según el portal Downdetector, se registraron 6 601 alertas de usuarios hasta las 20:42 de este miércoles 30. La mayoría de reportes indicaron que el error se registró en un 92% en el sitio web, un 5% al tratar de ingresar, un 2% en la aplicación para teléfonos con Android.

La cuenta de Twitter Support se ha pronunció respecto a los problemas en el “feed” de cuentas en la red social. “Es posible que algunos de ustedes no estén cargando los Tweets de los perfiles en la Web y actualmente estamos trabajando en una solución”, dijo en un tuit a las 21:51 de este 30 de junio.

Según la página de “status” de Twitter todos los sistemas están operativos.

Profiles’ Tweets may not be loading for some of you on web and we’re currently working on a fix. Thanks for sticking with us!