Estas son las aplicaciones móviles más descargadas en el mundo

Sensor Tower, una compañía de San Francisco que provee información del mercado tecnológico y proporciona datos sobre aplicaciones móviles, suele hacer su ranking de las ‘apps’ más populares.

Al terminarse mayo del 2021, la empresa compartió el análisis realizado durante abril. En este identificó las aplicaciones más descargadas a escala mundial, tanto en Google Play como en la App Store.

A continuación le presentamos un recuento de ellas.

Al realizar el ponderado entre ambos proveedores de servicios móviles es posible afirmar que TikTok se llevó la corona de las aplicaciones más descargadas del mundo.

The top app for April 2021 was once again @tiktok_us with over 59M installs worldwide. @Facebook, @instagram, @WhatsApp, and @messenger rounded out the top 5: https://t.co/oMf3ipDT5z #topapps #mobileapps #tiktok pic.twitter.com/NJYX5kQt0I