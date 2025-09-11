El Sapo Concho apareció en la cadera de Bad Bunny como si fuera un simple accesorio. Un peluche colgado del pantalón, discreto, casi escondido. Pero detrás de esa figura se esconde una historia más profunda: la de un anfibio endémico de Puerto Rico, en peligro de extinción, convertido en fenómeno global, según destacan medios como El País y El Financiero.

⛰️ Sapo Concho, el nuevo coleccionable

En cuestión de horas, lo que parecía un detalle pasó a ser viral. El muñeco dio el salto de los escenarios al universo digital. De repente, Internet decidió despedirse de los Labubus, esos monstruos creados en Hong Kong por Kasing Lung, y dar la bienvenida al anfibio caribeño.

Los Labubus habían dominado las tiendas Pop Mart desde 2015. Generaron filas interminables, reventas infladas, subastas y hasta advertencias de seguridad en Estados Unidos. Hubo robos nocturnos y falsificaciones peligrosas. Pero su reinado empieza a tambalear con la llegada del Sapo Concho.

🎁 Un misterio dentro de una caja

El nuevo peluche cuesta 35 dólares y sigue la estrategia de las ‘blindboxes’, esas cajas sorpresa que se han vuelto adictivas para coleccionistas. Hay seis variaciones: boxeador, basquetbolista, beisbolista, jíbaro, músico o cafetero. La tienda oficial de Bad Bunny lo aclara: “Disponible por tiempo limitado. Una vez agotado, se acabó”. Solo se permiten dos figuras por pedido. Y hay que esperar entre ocho y diez semanas para recibirlo.

🎶 De la música al activismo

El mismo anfibio protagoniza ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el disco que Bad Bunny lanzó en enero. Sin embargo, el fenómeno trasciende lo musical. Como apuntan El País y El Financiero, el Sapo Concho se ha convertido en un símbolo contra la gentrificación, el turismo masivo, el desplazamiento y la amenaza climática sobre Puerto Rico. Una figura política envuelta en ‘merchandising’.

si, el coquí es emblemático de Puerto Rico y está en peligro de extinción, pero el protagonista de mi album no es un coquí, ES EL SAPO CONCHO; una especie también nativa de Puerto Rico y en peligro de extinción.



¡¡¡CONCHO!!! https://t.co/VjNRelrd4C — Benito Antonio (@sanbenito) January 17, 2025

🌧️ El anfibio que conquistó Internet

El debut oficial del personaje se dio en ‘No me quiero ir de aquí’, la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de San Juan. En solo tres meses, más de medio millón de personas asistieron a sus conciertos, todos agotados. Desde entonces, el Sapo Concho dejó de ser un accesorio pasajero para transformarse en un estandarte cultural.

El reinado del Labubu parece llegar a su fin. El Sapo Concho, con su apariencia tímida pero poderosa carga simbólica, se ha convertido en la nueva fiebre global.

