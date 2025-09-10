Este 2025, Bad Bunny no dejó nada para nadie.

La superestrella puertorriqueña volvió a demostrar que es prácticamente imbatible en los Premios Billboard de la Música Latina.

‘Dejó’ a muchos colegas “sin chance” de llevarse los galardones más codiciados.

Artistas como Fuerza Regida, Rauw Alejandro y Peso Pluma parecían tener posibilidades, pero el dominio del ‘conejo malo’ es casi absoluto.

Récord histórico en nominaciones

Los Billboard 2025 celebrarán su gala el 23 de octubre en Miami, y ya desde las nominaciones se veía claro quién manda.

Las categorías más disputadas incluyen Artista del Año, Top Latin Album, Hot Latin Songs Artista del Año y premios específicos por género, desde regional mexicano hasta Latin Rhythm.

Bad Bunny arrasa

Lo que realmente deja boquiabiertos es el récord histórico que alcanzó: 27 nominaciones, superando ampliamente a Fuerza Regida con 15 y a Rauw Alejandro con 14.

Entre sus menciones más destacadas están Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su exitoso disco ‘Debí tirar más fotos’, uno de los álbumes más escuchados en todo el mundo este año.

El éxito de Bad Bunny no es casualidad: su combinación de reguetón, trap y pop latino, junto con su capacidad para conectar con fans de todas las edades, lo mantiene en la cima.

Mientras otros artistas luchan por un lugar, él marca el ritmo de la música latina.

Con más de 70 artistas nominados en 49 categorías, los Billboard 2025 se perfilan como una celebración donde algunos brillarán y otros quedarán en la sombra.

Pero una cosa es segura: Bad Bunny llegó, vio y dominó.

