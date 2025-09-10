Nicki Nicole ha dejado sin dudas cualquier rumor: la cantante argentina confirmó su romance con Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona. En Barcelona, Nicki vive un momento pleno tanto en lo personal como en lo profesional, según RC Noticias.

Más noticias

💫 Nicki Nicole y la felicidad inesperada

Durante una entrevista, la artista no dudó en confesar: “Muy feliz, muy feliz en Barcelona… Muy enamorada”, dejando ver que su vínculo con Yamal marca una etapa especial en su vida. La emoción de la cantante se percibe en cada palabra y gesto, lo que ha causado revuelo entre sus seguidores.

No te pierdas de leer: Jombriel anunció una sorpresa para sus fans, y no es lo que imaginas

⚽ Señales que no engañan

Este romance era un secreto a voces. A decir de CR Hoy, Lamine Yamal dejó pistas sobre su relación al mostrar una foto de Nicki en la pantalla de su celular frente a los medios. Además, la cantante asistió al último partido de la pretemporada del FC Barcelona con una camiseta que llevaba el nombre del futbolista en la espalda.

💬 Aprendiendo más que amor

Nicki Nicole también está aprovechando su relación para sumergirse en la cultura catalana. La cantante confesó que ha aprendido algunas palabras del idioma, incluyendo “t’estimo”, gracias a la influencia de Rosalía, y planea tomar clases para mejorar.

Te puede interesar: Diego Boneta luce igual que Fidel Castro

Las redes sociales celebran la noticia y muestran apoyo al romance entre la estrella musical y la promesa del deporte europeo. Sin duda, Nicki Nicole y Lamine Yamal se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento.

Te recomendamos: