La cantante argentina Nicki Nicole sorprendió al confirmar aparentemente su romance con el futbolista español Lamine Yamal en agosto de 2025. Lo hizo con una fotografía en Instagram por su cumpleaños número 25. Sin embargo, a menos de quince días, los rumores de ruptura se expanden como un incendio.

Más noticias

El Comercio de Perú recuerda que el propio Yamal subió la imagen en la que ambos aparecían juntos. El gesto fue interpretado como un anuncio oficial. Días después, el mismo perfil del jugador cambió de manera radical: foto de perfil eliminada, reemplazo por un fondo sólido y la frase “God bless me”. Ese movimiento en redes encendió las alarmas.

Captura de pantalla.

💔 Nicki Nicole y el giro inesperado

Los fans observaron que algunas imágenes de la pareja desaparecieron. El detalle alimentó la teoría de un final prematuro. La Prensa recogió las especulaciones y aseguró que un tercero en discordia podría estar detrás del distanciamiento. Se trata de Franco Mastantuono, mediocampista argentino fichado por el Real Madrid.

No te pierdas de leer: ¿Quién fue Giorgio Armani?

El nombre del joven jugador comenzó a circular en redes sociales y medios argentinos como posible nueva relación de la cantante. Aunque hasta ahora no hay confirmación oficial, la duda quedó sembrada.

🤔 ¿Ruptura o estrategia?

La situación generó desconcierto. Marca informó que Mounir, padre de Lamine Yamal, publicó una historia en Instagram en la que aparecía su hijo con Nicki Nicole, acompañada de un corazón. La imagen fue interpretada como un intento de frenar los rumores.

Te puede interesar: Del EGG al anillo inteligente, cinco masturbadores masculinos que prometen más felicidad

Sin embargo, sus declaraciones públicas abrieron otro capítulo: calificó la relación como “cosas de niños” y afirmó que no conocía a la artista argentina. Esa contradicción no hizo más que aumentar la incertidumbre.

🔥 El silencio que habla

Ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal han ofrecido declaraciones. La estrategia parece ser el silencio, aunque los movimientos digitales cuentan otra historia. Los seguidores de ambos esperan una confirmación que despeje las dudas.

¿Fue solo una chispa pasajera o el inicio de una historia mayor? La trama, por ahora, sigue abierta.

Te recomendamos: