Los juguetes sexuales no son exclusivos para mujeres. En el mercado existe una amplia variedad de masturbadores masculinos diseñados para mejorar la experiencia íntima, aportar placer y, además, ofrecer beneficios para la salud sexual.

La ciencia respalda que la masturbación ayuda a reducir el estrés, mejora el sueño, fortalece el suelo pélvico y favorece la respuesta eréctil.

Más afirmaciones de la ciencia sobre la masturbación

Diversas investigaciones publicadas en revistas de sexualidad y urología en plataformas como Mayo Clinic por ejemplo- señalan que la masturbación no genera daños físicos ni emocionales.

Por el contrario, contribuye al autoconocimiento, fortalece la salud sexual y puede ser una herramienta útil para quienes enfrentan ansiedad o estrés.

Los masturbadores masculinos ofrecen alternativas innovadoras que acompañan este proceso natural. Lejos de ser un tema tabú, se consolidan como una opción de bienestar y placer al alcance de todos.

Del huevo al anillo inteligente, cinco masturbadores masculinos que prometen más felicidad

A continuación, los cinco dispositivos poco conocidos que amplían las opciones para los hombres:

1. Masturbadores en forma de linterna

Son discretos y fáciles de guardar. Suelen tener fundas internas de silicona con texturas que simulan distintas sensaciones. Algunos incluyen sistemas de succión que intensifican el placer, se explica en portales especializados como Medical News Today.

2. Huevo masturbador

De apariencia pequeña y portátil, este accesorio se expande al colocarse sobre el pene. Su material flexible con relieves internos genera distintos tipos de estímulo. Es uno de los más prácticos y económicos.

3. Dispositivos de vacío

Conocidos también como ¿bombas de placer, combinan masturbación con un efecto de presión al vacío. Esto no solo produce sensaciones intensas, también puede mejorar la circulación sanguínea y favorecer la firmeza de la erección, según estudios médicos.

4. Estimuladores de glande

Se centran en la parte más sensible del pene. Suelen incluir vibración y distintos niveles de intensidad. La precisión del estímulo permite experiencias nuevas y menos convencionales.

5. Anillos masturbadores inteligentes

Van más allá de los tradicionales anillos vibradores. Incorporan tecnología con modos de vibración programados, control remoto e incluso conexión con aplicaciones móviles. Algunos modelos registran datos sobre la duración o intensidad de las sesiones.