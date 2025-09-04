El mundo de la moda se detuvo este 4 de septiembre de 2025 con la noticia de que Giorgio Armani murió a los 91 años. El diseñador italiano, reconocido como uno de los grandes referentes de la elegancia, partió tras meses de complicaciones de salud, según informó La Nación. Su compañía confirmó el deceso de “su creador, fundador e incansable impulsor”, quien trabajó hasta sus últimos días y falleció rodeado de sus seres queridos.

🌹 Giorgio Armani y el último adiós

En los últimos meses, la salud de Armani se había visto debilitada. Su ausencia en la Semana de la Moda de Milán, en junio, encendió las alarmas. Era la primera vez que no asistía a un desfile propio, una decisión que La Nación explicó como consecuencia de su convalecencia en casa. La señal estaba ahí: el hombre que nunca faltaba a su cita con la moda no pudo presentarse.

Ese silencio fue un presagio. La confirmación de su muerte conmovió a colegas, modelos y seguidores. Armani no solo había creado un imperio textil, sino un estilo de vida.

✨ Los orígenes de un genio

El camino de Giorgio Armani comenzó lejos de las pasarelas. Nació en Piacenza en 1934 y estudió Medicina en la Universidad de Milán, hasta que descubrió que su verdadera pasión no estaba en la anatomía sino en la moda. Tal como recuerda Hola!, su paso por los grandes almacenes La Rinascente lo acercó a los escaparates y al diseño. Allí se encendió una chispa que jamás se apagaría.

En 1974 presentó su primera colección masculina y, un año después, dio el salto a la moda femenina. Con cada diseño desafió etiquetas y convirtió la sobriedad en un sello de distinción.

👔 El boom de los 80

La década de 1980 consolidó a Armani. El auge de los negocios impulsó el traje de chaqueta, una de sus especialidades. Hola! destaca que fue entonces cuando redefinió la silueta femenina al incorporar cortes masculinos en el vestuario de las mujeres. Esa revolución fue más que estética: era una declaración de libertad y empoderamiento.

La elegancia atemporal, las líneas geométricas y la simplificación de adornos innecesarios marcaron su legado. El minimalismo nunca fue una limitación, sino una vía para resaltar la fuerza del cuerpo humano.

🌍 Más allá de la moda

Armani nunca se conformó con vestir a las estrellas. Expansiones estratégicas lo llevaron a la perfumería, los accesorios, la hostelería y hasta a la apertura de hoteles de lujo en Dubái, como reseña Hola! Desde 2017, concentró su imperio en tres marcas principales: Giorgio Armani, Emporio Armani y Armani Exchange.

Su nombre también brilló en escenarios inesperados: vistió a selecciones de fútbol y aerolíneas, y en 2005 irrumpió en la Alta Costura con Giorgio Armani Privé. Fue, además, reconocido en 2021 como Caballero de la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana.

👑 Vestidos que hicieron historia

La realeza y Hollywood fueron vitrinas perfectas para su arte. Armani diseñó el traje blanco con el que doña Letizia posó junto al príncipe Felipe en 2003. También creó el vestido nupcial de Charlene de Mónaco en 2011, un diseño inolvidable con seda duquesa y cristales de Swarovski.

En los Oscar, sus vestidos fueron protagonistas. Diane Keaton, Jodie Foster y Cate Blanchett son solo algunas de las actrices que lo llevaron en noches memorables. “Me enamoré de la belleza idealizada de las estrellas de Hollywood”, confesó Armani en 2009.

💫 Un legado inmortal

El anuncio de su muerte no apaga su influencia. Giorgio Armani deja un legado que trasciende la moda: una visión de la elegancia como libertad y un imperio que seguirá marcando tendencias. En cada prenda, en cada fragancia, en cada hotel que lleva su nombre, su huella permanecerá viva.

El hombre que revolucionó la forma de vestir a una generación se despidió, pero su historia aún se cuenta en cada diseño que inspira al mundo.

