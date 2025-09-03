Cazzu sorprendió al abrir su corazón y compartir una de las experiencias más difíciles de su vida. En el podcast ‘Se Regalan Dudas’, la artista argentina reveló que una mediación legal con el abogado de Christian Nodal la dejó devastada. Ese proceso podría impedirle viajar con su hija Inti, de apenas 1 año, según recogieron medios como El Universal de Colombia y Dallas News,

😢 Cazzu frente a una verdad dolorosa

La rapera explicó que pidió un permiso de viaje para poder llevar a su hija consigo durante su trabajo. Pero la respuesta fue inesperada: el abogado de Nodal advirtió que ese permiso podía ser revocado en cualquier momento. Cazzu confesó que sintió la mirada del abogado como una amenaza. “Tenemos el control sobre vos y tu hija”, recordó, en lo que definió como uno de los peores momentos de su vida.

⚡ Un giro inesperado

El relato tomó un tono aún más fuerte cuando Cazzu confesó que, a pesar de la angustia, decidió no llevar el caso a los tribunales. Consciente de su situación económica, dijo que tenía el privilegio de no iniciar un juicio y enfocarse en cuidar de Inti. “Soy un número, pero un número que sí tiene plata para mantener a su hija”, señaló.

💔 “El mundo es devastador”

Con voz quebrada, Cazzu reconoció sentirse como “una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”. La artista reflexionó sobre lo difícil que es para otras madres solteras enfrentar escenarios semejantes sin recursos legales ni económicos. “El mundo es devastador, y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”, afirmó.

🌟 Un mensaje que trasciende

En medio de este proceso, la cantante presentó su libro ‘Perreo, Una Revolución’ en la Ciudad de México, donde también habló de cómo vive el feminismo. Su testimonio conecta con miles de mujeres que atraviesan situaciones similares y que, como ella, buscan dar voz a sus luchas personales.

