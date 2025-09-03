Tom Holland, el actor británico que conquistó al mundo como Spider-Man, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente de su vida personal. Durante una entrevista con IGN, Holland reveló que vive con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia, condiciones que marcaron su infancia y todavía influyen en su carrera artística, según reporta El Espectador.

Más noticias

✨ Tom Holland: Un talento que desafía los límites

El actor confesó que desde los 7 años fue diagnosticado con dislexia y TDAH. “A veces, cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento intimidado… cualquier forma de juego o actividad creativa que te obliga a pensar fuera de la caja promueve una creatividad saludable”, explicó Holland. Desde niño, encontró en el baile, el teatro y más tarde en el cine un espacio para canalizar su energía y transformar los desafíos en fortalezas. La Revista Quién destaca que incluso su pasión por LEGO tuvo un papel importante en su concentración y aprendizaje.

No te pierdas de leer: Influencer contactó con una ‘tribu ‘caníbal’ aislada, pero no salió como esperaba

💪 Cómo enfrenta la vida y el trabajo

Tom Holland ha aprendido a apoyarse en otras personas para manejar su dislexia. Reconoce que hasta al publicar en redes sociales necesita que varios amigos revisen sus textos, para evitar errores que lo incomoden. Aun así, estas condiciones no frenaron su ascenso a la fama. Desde su debut en ‘Billy Elliot: The Musical’ hasta convertirse en Peter Parker en 2015, Holland ha demostrado que la creatividad puede surgir de la diferencia.

💖 Un sostén incondicional

Además, Holland destaca la influencia positiva de su pareja, Zendaya. La actriz ha sido su apoyo constante, compartiendo experiencias similares y fortaleciendo su vida personal. La relación, que se confirmó públicamente en 2021, se mantiene sólida y cercana. “Tener a alguien como Zendaya en mi vida vale su peso en oro”, confesó el actor según Quién.

Te puede interesar: El secreto sobre la clarividencia que Lorraine Warren compartió con la actriz de ‘El Conjuro 4’

Con esta declaración, Tom Holland no solo revela su lucha personal, sino que también inspira a otros a aceptar sus diferencias y transformar obstáculos en oportunidades.

Te recomendamos: