Una ‘tribu caníbal’ se viralizó en redes sociales tras un arriesgado acercamiento de un creador de contenido que desató polémica mundial. El responsable fue Dara Tah, un influencer irlandés conocido por sus experiencias extremas, quien decidió grabar su contacto con un grupo indígena en la selva de Papúa, Indonesia. Lo hizo como parte de un reto en TikTok y el resultado generó más críticas que aplausos.

🌿 ‘Tribu caníbal’ frente a cámaras

El Tiempo de Colombia relata que Tah se adentró en agosto de 2025, acompañado de turistas y un guía local, en una pequeña embarcación de madera. Entre la espesura aparecieron miembros de la tribu en cuestión, armados con arcos y flechas. La tensión aumentó cuando los indígenas apuntaron directamente hacia el bote, mientras el influencer intentaba mantener la calma con un saludo.

⚡ Un gesto que salió mal

Para romper la barrera, el joven mostró paquetes de sal y los ofreció como señal de paz. Según Informador, un líder probó el mineral y lo escupió con rechazo. La incomodidad se hizo evidente y el guía, Demi, recomendó retirarse de inmediato: “No somos bienvenidos. Es realmente peligroso”. El grupo escapó río abajo mientras Tah confesaba que la experiencia había sido “absolutamente aterradora”.

📲 La reacción en redes sociales

En TikTok, el video superó los 900 mil “me gusta” en poco tiempo, pero las críticas fueron contundentes. Usuarios recordaron que lo mejor es dejar a estas comunidades en paz y cuestionaron la etiqueta usada por Tah: “tribu caníbal”. Informador subrayó que no existen pruebas para confirmar esa afirmación ni la identidad del grupo. Para muchos, el influencer invadió un territorio ajeno en busca de entretenimiento.

🌍 Una polémica con eco global

Los medios destacaron que el caso reabrió el debate sobre los límites éticos del turismo de riesgo. El Tiempo recordó episodios como el del misionero John Allen Chau, quien murió en 2018 al intentar entrar en la isla de North Sentinel. Expertos insisten en que estas comunidades permanecen protegidas de contactos externos para resguardar su cultura y su seguridad.

A pesar de la controversia, Tah anunció que planeaba regresar. “Lo intentaré de nuevo mañana. Deséenme suerte”, escribió en su cuenta de TikTok. Una declaración que dejó en suspenso al público y que mantiene a la tribu en el centro de la conversación global.

