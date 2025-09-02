La espera termina el 3 de septiembre de 2025. Netflix estrenará la segunda parte de la temporada 2 de ‘Merlina‘, completando la entrega con cuatro episodios.

La primera parte llegó el 6 de agosto. Esta serie combina misterio, humor y oscuridad con la dirección del productor ejecutivo Tim Burton muy presente.

En la segunda parte, Merlina sigue en la Academia Nevermore enfrentando peligros. Sus amigos y familiares, especialmente Enid, están en riesgo constante. A partir de aquí, podría haber spóilers.

Cliffhangers de la primera parte de ‘Merlina’

La primera mitad dejó grandes incógnitas. Merlina pierde sus poderes psíquicos tras una visión de la muerte de Enid y es arrojada por una ventana por Tyler.

Tyler escapa con varios excluidos, entre ellos Slurp. Este grupo revela secretos oscuros y experimentos que complican la historia.

Tensiones familiares y nuevas alianzas también marcan el rumbo de la serie. Morticia y Bianca manipulan situaciones, mientras Merlina enfrenta nuevos desafíos con la misteriosa paciente y Judi.

Teorías de los fans sobre ‘Merlina’

Los seguidores de la serie han propuesto varias hipótesis sobre lo que ocurrirá. La mujer rescatada por Merlina en Willow Hill podría ser Francoise Galpin, madre de Tyler, o la tía Ophelia, hermana de Morticia.

Slurp, el zombi, genera debate. Algunos creen que será el villano principal, otros piensan que es un aliado secreto. Su relación con Pericles añade misterio.

La profesora Isadora Capri tendría un pasado oscuro vinculado a Nevermore y Willow Hill. Fans especulan sobre su conexión con Tyler y su rol en secretos de la academia.

Algunos creen que Merlina y Enid podrían intercambiar cuerpos, aunque las actrices lo han desmentido. La teoría refleja la expectativa de un lado más humano y emocional de Merlina.

Finalmente, se sospecha que Judi no es la verdadera antagonista. Los seguidores esperan descubrir al enemigo mayor que acecha en la segunda parte. La tensión y el misterio aumentan la expectativa hasta el estreno.

