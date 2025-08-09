En un torbellino de misterio y humor negro, Merlina de Netflix ha conquistado audiencias globales. Su inconfundible aura sombría ha dejado huella en la moda y la cultura pop.

El estilo gótico chic, que mezcla oscuridad y elegancia, vive un resurgimiento.

La serie ‘Merlina’ se ha convertido en su musa más reciente gracias a la interpretación de Jenna Ortega como la hija Addams.

El uniforme de Nevermore y su influencia

El uniforme de la Academia Nevermore.

La estética visual de Merlina cautiva tanto como su trama. El ambiente lúgubre de la Academia Nevermore, con su uniforme a rayas púrpura y corbata de lazo, ha inspirado a la moda.

Esta prenda combina elementos clásicos con toques oscuros. Así, reinterpreta el uniforme escolar con un giro gótico.

Jenna Ortega y el nuevo gótico chic

Estilo de Jenna Ortega en apariciones para promocionar la serie ‘Merlina’.

El estilo fuera del uniforme ha encendido la tendencia. Jenna Ortega ha mostrado un gótico sofisticado en sus apariciones públicas.

Entre sus looks, destaca un vestido lencero negro con cuero en el Paris Theatre. Texturas contrastantes, negro predominante y maquillaje dramático definen esta estética.

En París, lució un vestido en tonos neutros con acentos oscuros y flecos que demostraron la versatilidad del gótico chic.

Moda más allá de la protagonista

Catherine Zeta-Jones, como Morticia Addams, personifica la elegancia gótica. Vestidos negros con escotes profundos, mangas de gasa y accesorios llamativos refuerzan su carácter atemporal.

Otros miembros del elenco también aportan al estilo. Joy Sunday apareció en la premier de la segunda temporada en Londres con un vestido de punto rojo muy llamativo.

Joy Sunday

El diseño es tridimensional y escultural, con un patrón de nudos o trenzas gruesas que recorre toda la prenda, creando una textura voluminosa y un efecto de relieve.

Emma Myers, como Enid Sinclair, contrasta con su cabello colorido. Sin embargo, fuera de pantalla llevó un vestido rojo de encaje y labios oscuros, sumando un toque vibrante al gótico.

El impacto de Merlina llega a pasarelas, redes y street style. Encaje negro, cuero, vestidos lenceros y paletas oscuras marcan tendencia.

No es un disfraz, sino una expresión personal de belleza en la oscuridad. La serie no solo ha revivido este estilo: lo ha reinventado para una nueva generación.

Claves para lucir el estilo gótico chic de ‘Merlina’

1. Colores base

Prioriza el negro como tono principal y combínalo con acentos en blanco, gris y toques borgoña o morado oscuro.

2. Siluetas y cortes

Opta por vestidos con cuello tipo “peter pan”, faldas midi plisadas, pantalones de corte recto y blusas con volantes o mangas abullonadas.

3. Texturas clave

Encaje, terciopelo, satén y cuero (real o sintético) para dar un toque sofisticado y misterioso.

4. Accesorios

Collares tipo gargantilla, anillos plateados, botas tipo combat o botines con tacón bajo. Sombreros y guantes de encaje suman puntos extra.

5. Maquillaje y peinado

Piel impecable, labios borgoña o rojos oscuros, delineado marcado y cabello suelto o con trenzas sencillas al estilo Merlina.

6. Actitud

El gótico chic no solo es ropa: camina con seguridad, transmite misterio y mantén una estética coherente en tu look diario.