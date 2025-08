Jenna Ortega lo hizo de nuevo. En el estreno de la segunda temporada de ‘Wednesday‘ o ‘Merlina‘ el 30 de julio de 2025, apareció con un look que dejó al público perplejo.

Cejas decoloradas al borde de la invisibilidad, labios oscuros y peinado gótico chic.

Más noticias de moda

Un giro radical respecto a su imagen habitual de cejas marcadas, que confirmó lo que muchos sospechaban: la era de la “alien girl” ha llegado.

La estética alien girl busca borrar o neutralizar los rasgos tradicionales del rostro —como las cejas— para crear una imagen etérea, andrógina y futurista.

Se asocia con una belleza inquietante que desafía los cánones clásicos y propone una nueva forma de autoexpresión visual.

Cejas invisibles, rostro nuevo

Lo que Ortega mostró no es solo una elección estética: es parte de una tendencia que borra los contornos naturales del rostro para dar paso a una “pizarra en blanco”.

Esta transformación otorga mayor protagonismo a la mirada, intensifica el maquillaje y genera un aire etéreo, ambiguo, incluso futurista.

Se trata de una estética que desafía los estándares tradicionales y que otras celebridades como Kendall Jenner y Miley Cyrus ya han explorado.

Kendall Jenner con las cejas decoloradas.

Lee también: Los 18 tipos de jeans que debes conocer antes de tu próxima compra de ropa

Jenner lució sus “naked brows” en la portada de W Magazine y en la MET Gala 2022, mientras que Cyrus revivió su estilo más radical en los Oscars 2025 y en la promoción de su álbum más reciente.

De hecho, Miley ya había apostado por este gesto en 2014, confirmando que es un look al que vuelve cada vez que busca romper con lo establecido.

Entre el punk, la alta costura y lo no humano

Las cejas decoloradas no son una invención reciente. Su uso se remonta a los desfiles de los años 90, cuando diseñadores como Alexander McQueen y Anna Sui apostaron por eliminar los marcos del rostro para reinventar la belleza.

Pero su origen cultural es más profundo: nace en las comunidades punk y drag de los años 70 y 80, que usaban este gesto para desafiar normas de género y jugar con la identidad.

En 2025, esa misma intención regresa con fuerza. Jenna Ortega no solo propone un nuevo look: propone una nueva forma de estar en el mundo, una que no busca complacer, sino provocar.

Te recomendamos