El Día de Corea regresa a Quito con un festival cultural que promete sorprender a todos. La Embajada de la República de Corea en Ecuador anunció que el 13 de septiembre de 2025, el Coliseo Los Quitus será escenario de una jornada única que reunirá tradición, música y emoción. Según el boletín oficial de la Embajada, esta celebración busca fortalecer los lazos de amistad entre Ecuador y Corea a través de un evento abierto al público.

🎉 Día de Corea en el Coliseo Los Quitus

La programación incluye actividades deportivas, artísticas y gastronómicas. Los juegos tradicionales coreanos serán protagonistas. Entre ellos destacan el Jeggi Chagi, el Biseok Chigi, el Ddakji Chigi y el Gongginori. Cada uno pondrá a prueba la destreza y la coordinación de los participantes. Estos juegos, parte de la memoria cultural de Corea, inspiraron incluso producciones de fama internacional como la serie ‘El Juego del Calamar’.

🤔 ¿Qué esconden los juegos secretos?

El giro inesperado llegará con los juegos individuales. Los organizadores adelantaron que se tratará de una dinámica de supervivencia con 200 participantes, pero solo uno será el ganador. El misterio alrededor de esta actividad añade expectativa y mantiene en suspenso a quienes planean asistir.

🍲 Música, sabor y tradición

El festival no se limita a los juegos. El público podrá disfrutar de gastronomía coreana con restaurantes especializados, exhibiciones de K-pop, demostraciones de Taekwondo y una pasarela de Hanboks, los trajes tradicionales. También habrá sorteos con premios sorpresa para quienes se unan a la celebración.

🌏 Un puente entre Ecuador y Corea

La Embajada de Corea destacó que este evento reafirma el compromiso de promover el intercambio cultural y la integración de las comunidades. El Día de Corea será un encuentro en el que la tradición, la música y el deporte se unan en un ambiente de alegría.

