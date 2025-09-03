A Taylor Swift aún le falta un mes para estrenar su nuevo álbum, pero ya escribió un capítulo histórico en la industria musical.

‘The Life of a Showgirl’, su duodécimo trabajo de estudio que verá la luz el próximo 3 de octubre, logró un hito en la historia de Spotify.

Nuevo álbum de Taylor Swift bate récords en Spotify… y nadie lo ha escuchado todavía

La plataforma de streaming confirmó la noticia el 1 de septiembre a través de sus cuentas oficiales de Instagram y X: su nuevo proyecto se convirtió en el proyecto más preguardado en la historia de la cuenta regresiva de Spotify.

El récord cobra aún más fuerza porque Swift se superó a sí misma: el hito anterior lo tenía ‘The Tortured Poets Department‘, publicado en abril de 2024.

The Life of a Showgirl: todo lo que sabemos hasta ahora

El camino hacia este logro arrancó el 14 de agosto, cuando Spotify activó la cuenta regresiva del álbum. Como parte de la campaña, la cantante lanzó una lista de reproducción exclusiva de 22 canciones titulada And, baby, that’s show business for you.

Todos los cortes fueron producidos por los reconocidos Max Martin y Shellback, lo que encendió las teorías de sus seguidores sobre un regreso contundente al pop de radio.

Lista de reproducción exclusiva y productores estrella: pistas sobre el sonido del álbum

Swift reveló los primeros detalles del disco dos días antes, el 12 de agosto, en una aparición especial en el pódcast ‘New Heights’, conducido por los hermanos Jason y Travis Kelce.

Allí no solo compartió el título y la fecha de estreno, sino que también habló sobre su visión creativa, en una de sus entrevistas más abiertas de los últimos años.

La cuenta regresiva que rompe récords de preguardados en Spotify

El precedente inmediato de este lanzamiento es arrollador. ‘The Tortured Poets Department’ debutó en el número 1 del Billboard 200 y firmó la mejor semana inaugural de la carrera de la cantante.

Además, se mantuvo durante meses en el tope de la lista y logró que 10 de sus canciones ingresaran simultáneamente al Hot 100, una hazaña sin precedentes.