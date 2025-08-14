Taylor Swift sorprende nuevamente a sus fans con su más reciente álbum titulado ‘The Life of a Showgirl‘, el duodécimo disco de estudio.

Este material promete ser un giro fresco y emocionante en la trayectoria artística de la cantante.

El álbum fue grabado en medio de la intensa gira mundial ‘Eras Tour’ durante la etapa europea. Eso -según sus fans- habla de la incansable creatividad de Swift aun en tiempos de agotamiento físico tras múltiples conciertos.

La artista destacó que, aunque físicamente estaba extenuada, encontró en la creación musical una gran estimulación mental y alegría.

Por eso eligió el título ‘The Life of a Showgirl‘. Ese hace referencia directa a su experiencia vivida durante la gira y al carácter glamuroso y vibrante que el disco reflejará.

Estas canciones tendrá el nuevo álbum de Taylor Swift

Este álbum está compuesto por 12 canciones y cuenta con la colaboración especial de Sabrina Carpenter en el tema que da nombre al disco.

Además, Taylor Swift retoma la asociación con sus productores habituales, Max Martin y Shellback. Ellos son parte fundamental en muchos de sus éxitos más emblemáticos.

‘The Life of a Showgirl’ ya tiene fecha de lanzamiento

El lanzamiento oficial está programado para el 3 de octubre de 2025 y ya está disponible para preventa en formatos físicos como CD, vinilo y casete, con envíos previstos antes del 13 de octubre.

Curiosamente, la promoción y el anuncio del álbum estuvieron marcados por la clásica estrategia llena de ‘Easter eggs’ que Swift domina. Desde fotos codificadas por colores durante la gira, en especial el naranja que se asocia con esta nueva era, hasta pistas crípticas en sus redes sociales y su aparición en el podcast ‘New Heights’, que conduce junto a su pareja Travis Kelce.

Taylor Swift y el maletín lleno de misterio

Uno de los momentos más emblemáticos fue la revelación del disco dentro de un maletín con sus iniciales (TS). El arte presentaba un candado naranja brillante.