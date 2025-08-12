La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus seguidores durante la madrugada del martes 12 de agosto de 2025 con un anuncio que generó gran expectativa en la industria musical.

A través de su página web oficial, una cuenta regresiva llegó a cero y dio pie a novedades relacionadas con su carrera artística.

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció oficialmente el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, titulado ‘The Life of a Showgirl’.

A la par, Swift hizo pública una preventa del álbum en formatos de vinilo, casete y CD, con envíos programados antes del 13 de octubre.

Sin embargo, esa fecha no corresponde al lanzamiento oficial. Ese dato es un misterio.

Taylor Swift protagonizó un anuncio con tono de suspenso

En un video en el que aparece junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, Taylor muestra un maletín verde con sus iniciales en naranja y sostiene una copia borrosa del álbum, solo mencionando que ese es su nuevo trabajo.

Este clip fue parte del podcast ‘New Heights’, conducido por Kelce y su hermano, donde la propia artista dará más detalles próximamente.

Además, el equipo de marketing de Swift, Taylor Nation, avivó la expectación al difundir imágenes con una estética dominada por el color naranja, que parece ser la paleta visual que marcará esta nueva etapa.

Nuevo álbum de Taylor Swift llega junto a un hito musical

Este lanzamiento llegará luego del éxito de su álbum anterior. ‘The Tortured Poets Department’ salió en 2024 durante su gira mundial ‘Eras Tour’, considerada la más lucrativa de la historia hasta la fecha.

‘The Life of a Showgirl’ representa el primer álbum original de Swift tras la conclusión de esa gira y llega después de que la artista recuperara los derechos de sus seis primeros discos, un hito en su carrera que impactó fuertemente en la industria musical.