La influencer venezolana Isabella Ladera presentó una demanda contra el cantante colombiano Beéle, acusándolo de filtrar un video íntimo que ella pensaba eliminado. Según Billboard, este incidente ha generado “vergüenza, humillación y angustia mental” para Ladera, quien asegura que solo Beéle tenía acceso al material.

😱 Isabella Ladera toma acciones

La disputa se remonta a 2023, cuando Ladera y Beéle iniciaron su relación tras conocerse en Instagram. La influencer relata que confió plenamente en el cantante, incluso accediendo a grabar momentos íntimos, sin imaginar que podrían hacerse públicos. En 2024, Ladera eliminó los videos y pidió a Beéle que hiciera lo mismo. La negativa del artista, según ella, fue la primera señal de traición, relata América TV.

🔥 ¿Qué ocurrió con el video?

El 7 de septiembre de 2025, uno de los videos se filtró a través de WhatsApp y rápidamente se volvió viral. Para Ladera, “la tierra se detuvo”. Inmediatamente utilizó Instagram para denunciar lo ocurrido y responsabilizar a Beéle, calificando la filtración como “una de las traiciones más crueles” y una forma de violencia hacia las mujeres.

⚖️ La respuesta de Beéle

Beéle negó ser la fuente de la filtración y afirmó que también sufrió exposición no consentida de su intimidad. Sus abogados anunciaron acciones legales para retirar los videos y perseguir a quienes los difundieron, de acuerdo con información de América TV.

💔 Reclamos y demandas

Isabella Ladera demanda a Beéle por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético y angustia emocional, pidiendo una compensación que supera los 50 000 dólares. La influencer asegura que la filtración arruinó su confianza y puso en evidencia la vulnerabilidad que sufrió al creer que su privacidad estaba protegida.

El caso mantiene a fans y seguidores pendientes, mientras la batalla legal entre Isabella Ladera y Beéle se intensifica. La influencer busca justicia y resguardar su derecho a la intimidad, dejando claro que no tolerará la divulgación de su vida privada.

