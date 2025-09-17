Durante años, las momias más antiguas fueron sinónimo de Egipto o de la cultura Chinchorro en Sudamérica. Sin embargo, un descubrimiento reciente en el Sudeste Asiático cambia todo lo que se sabía. Según medios como National Geographic y TN, los restos humanos momificados más antiguos del mundo no están en África ni en América, sino en Asia.

Un equipo internacional halló momias de más de 12 000 años en regiones como Guangxi, Vietnam, Laos, Indonesia, Borneo y Filipinas. Los cuerpos estaban en posiciones hiperflexionadas, lo que evidencia que fueron preparados de manera intencional. El hallazgo obliga a reescribir la historia de la momificación.

🌿 Momias en Asia

Los investigadores, liderados por Hsiao-chun Hung, identificaron un método inédito: la deshidratación por humo. A diferencia de Egipto, donde se usaban resinas y vendas, en Asia los cuerpos se exponían a fuegos de baja temperatura. El análisis de 54 esqueletos mostró marcas de hollín y cambios químicos, prueba de una preservación lenta y controlada.

Los científicos explican que el 84% de las muestras analizadas tenían señales de exposición al humo. En sitios como Huiyaotian y Liyupo, en Guangxi, se encontraron cráneos con marcas de quemaduras. Este detalle confirma que las comunidades entendían la muerte como continuidad, no como ruptura.

🔥 Un puente con los antepasados

La comparación con momias actuales de Papúa Nueva Guinea reveló similitudes sorprendentes. National Geographic señala que la práctica de ahumar los cuerpos aún sobrevive en pueblos indígenas como los Dani. Para Hirofumi Matsumura, antropólogo de la Universidad Médica de Sapporo, el objetivo era mantener un lazo físico y espiritual con los ancestros.

Los investigadores sostienen que estas prácticas funerarias perduraron más de 10 000 años entre cazadores-recolectores de Eurasia oriental. La permanencia cultural se refleja en ritos que trascendieron generaciones y que hoy ayudan a entender el simbolismo del Paleolítico y el Mesolítico.

🕯️ Más allá de Egipto

Hasta ahora, la momificación parecía un rasgo exclusivo de civilizaciones jerárquicas como la egipcia. Pero este hallazgo, según TN, demuestra que incluso sociedades con escasos recursos materiales elaboraron rituales complejos para honrar a sus muertos. La aparente sencillez de su vida diaria contrasta con la sofisticación de su visión espiritual.

Las momias halladas en Asia no solo adelantan en miles de años el origen de esta práctica, también revelan la capacidad humana de transformar la muerte en un acto cultural profundo. Lo que parecía ser un privilegio de faraones o de culturas costeras andinas ahora muestra un inicio inesperado en los bosques y cuevas del Sudeste Asiático.

Este hallazgo invita a repensar cómo los primeros humanos comprendían el vínculo entre la vida, la memoria y la eternidad.

