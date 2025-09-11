Los nombres de Isabella Ladera y Beéle vuelven a acaparar la atención. A pocos días de la primera filtración de un video íntimo junto a Beéle, medios como Diario Las Américas y TV Azteca aseguraron que apareció un segundo material audiovisual. La noticia encendió nuevamente las redes sociales y provocó una ola de reacciones.

😱 ¿Isabella Ladera y un nuevo video?

Los presentadores Ricardo Rondón y Micheille Soifer del programa peruano ‘Ponte en la cola’ anunciaron en vivo que existía otra grabación. Según Rondón, el clip ya circulaba en redes, aunque en fragmentos. La revelación dejó incrédulos incluso a los propios conductores, quienes recibieron mensajes en tiempo real de la audiencia mientras procesaban lo sucedido.

🤔 ¿Una filtración planeada?

TV Azteca destacó que algunos usuarios sospechan que el nuevo video sería parte de una estrategia tras la primera difusión. Otros, en cambio, apuntaron a una venganza. Las especulaciones crecieron cuando se mencionó que las imágenes podrían haber sido tomadas el mismo día del primer material.

✍ La respuesta de Isabella Ladera ️

Frente a lo sucedido por la primera filtración, Isabella Ladera publicó un breve mensaje en Instagram: “Todo va a estar bien”. Días antes, la modelo venezolana había desmentido que la filtración formara parte de un plan publicitario. En un comunicado, aseguró que solo ella y el cantante colombiano tenían acceso al archivo y anunció acciones legales.

Los abogados de Ladera enfatizaron que rechazan la circulación del material y que ya iniciaron procesos en Colombia y Estados Unidos. Detallaron que denunciarán ante la Policía y emprenderán demandas civiles contra quienes resulten responsables.

