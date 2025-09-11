La cantante Yailin La Más Viral sorprendió a sus seguidores al mostrar que construyó su propia iglesia, un espacio que, según confesó, nació de una promesa que le hizo a Dios. La revelación generó impacto porque se produjo pocos días después de que protagonizara una pelea en Santo Domingo, República Dominicana.

🙏 Yailin y su promesa cumplida

En sus historias de Instagram, Yailin compartió una fotografía de la iglesia y escribió: “Mi iglesia propia. Le prometí a Dios que si me bendecía, yo levantaría una iglesia en su nombre… y hoy estoy cumpliendo esa promesa”. Según recogió La Opinión, la artista agradeció todo lo que tiene en su vida y afirmó que sus logros son fruto de la fe.

En el mensaje también destacó que este espacio es su forma de agradecer. “Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, los sueños con Dios siempre se cumplen”.

Captura de pantalla.

✨ Un lado desconocido

La decisión tomó por sorpresa a muchos porque el público asocia a Yailin con polémicas. Tal como recordó People, la dominicana es conocida por su estilo frontal y sus peleas callejeras, como la que mantuvo hace pocos días con Merisa Montás, ‘Barbilla Roja’. En esa ocasión, el conflicto escaló cuando mencionaron a Cattleya, la hija que tuvo con Anuel AA.

“Le entré a golpes, normal, porque muchas estrías que tengo yo para tú estar hablando de mi hija”, expresó en una transmisión en vivo. El contraste entre esa situación y la imagen de una iglesia propia marcó un giro inesperado en la narrativa de la artista.

🕊️ Más allá de la polémica

La fotografía del recinto, acompañado por la canción Sin Dolor de Lilly Goodman, mostró un espacio con al menos 10 filas de sillas, sencillo pero simbólico. En palabras de People, este gesto de fe refleja un lado íntimo y espiritual, un recordatorio de que la cantante no solo vive de los reflectores, sino también de las promesas que cumple en silencio.

El anuncio abrió un nuevo capítulo en la historia de Yailin: uno que mezcla luchas públicas, vida personal y fe, y que la coloca en un escenario inesperado ante la opinión de sus seguidores.

