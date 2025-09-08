La vida de Isabella Ladera dio un giro inesperado después de que un video íntimo, atribuido a ella y al cantante colombiano Beéle, comenzó a circular en redes sociales la noche del 7 de septiembre de 2025. Lo que parecía ser una historia cerrada entre ambos volvió a ocupar titulares, ahora con un matiz doloroso y con un mensaje directo de la modelo venezolana.

💔 Isabella Ladera en el centro de la tormenta

La relación entre Ladera y Beéle nunca fue discreta. Desde sus primeras apariciones juntos en redes sociales, la intensidad marcó cada capítulo. De acuerdo con US Magazine, su romance estuvo atravesado por rumores de infidelidad, críticas y diferencias que los llevaron a una ruptura definitiva en octubre de 2024.

Pero el pasado volvió a tocar la puerta. RC Noticias reportó que el clip íntimo de seis minutos y 42 segundos, aún sin confirmación de autenticidad, generó especulaciones sobre una reconciliación y abrió un nuevo ciclo de controversia alrededor de la pareja.

📲 Lo que dijo Isabella Ladera

Mientras Beéle ha optado por el silencio, Isabella Ladera tomó otra ruta. En Threads lanzó mensajes breves como “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor” o “el mar lo cura todo”, que mostraban serenidad. Pero en Instagram decidió abrirse con una confesión más dura y personal.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió en un extenso comunicado. La modelo señaló que el video estaba únicamente en manos de dos personas, incluido el cantante, a quien acusó de haberla expuesto en un momento en que ella se encontraba en proceso de reconstrucción.

⚡ Un mensaje con fuerza

Ladera no se quedó solo en el dolor. “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, afirmó en Instagram. Además, aseguró que está recibiendo asesoría legal para proceder contra quienes vulneraron su intimidad y que seguirá activa en plataformas digitales por compromisos laborales.

✨ Una batalla que trasciende

Más allá del escándalo mediático, el testimonio de Isabella Ladera resonó entre sus seguidores. La creadora de contenido venezolana convirtió el golpe en un mensaje de dignidad y resistencia: “No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó”.

