‘El Mundial de los Desayunos’ llegó a su momento decisivo. Este lunes 8 de septiembre de 2025, Ibai Llanos abrió oficialmente las votaciones para elegir entre el pan con chicharrón del Perú y la arepa venezolana. El certamen gastronómico digital, seguido por millones en todo el mundo, se convirtió en un fenómeno que une tradición, rivalidad y emoción en un mismo escenario, informó El Comercio de Perú.

Más noticias

🥖 ‘El Mundial de los Desayunos‘

La propuesta de Ibai Llanos inició como un torneo virtual inspirado en el fútbol. Cada plato se enfrentó en duelos directos hasta llegar a la gran final. Perú superó a Chile en semifinales con casi 10 millones de votos, mientras que Venezuela venció a Bolivia en una cerrada disputa con 5,5 millones. En total, se registraron 28 millones de participaciones, según datos proporcionados en el Instagram del creador de contenido.

No te pierdas de leer: Las mujeres brillaron en los MTV Video Music Awards 2025 con Lady Gaga como protagonista

⚡ Un duelo inesperado

El pan con chicharrón y la arepa no solo representan sabores, también identidades culturales. En redes sociales, los seguidores han inundado de comentarios y mensajes de apoyo a sus platos favoritos. Ibai Llanos celebró esta explosión digital destacando cómo la gastronomía despertó la misma pasión que los grandes partidos de fútbol sudamericano.

❓ ¿Cómo votar en ‘El Mundial de los Desayunos’?

Las votaciones se realizan en las plataformas de YouTube, TikTok e Instagram de Ibai Llanos. Los usuarios deben ingresar a las publicaciones oficiales y dar “Me gusta” al comentario con la bandera del país elegido.

Te puede interesar: MTV Video Music Awards 2025: lista completa de ganadores y los momentos más destacados de la gala

🌟 El premio que espera

Más allá del resultado, el certamen deja claro que los desayunos latinoamericanos conquistaron un espacio global. El ganador recibirá un reconocimiento digital y el honor de haber sido elegido como el mejor desayuno del mundo. Para muchos, sin embargo, el verdadero triunfo está en haber llevado la tradición culinaria de la región a millones de pantallas.

Te recomendamos: