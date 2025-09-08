Los MTV Video Music Awards 2025 reunieron a las estrellas más grandes de la industria y dejaron actuaciones y discursos que ya forman parte de la memoria colectiva. La velada, celebrada el 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Nueva York, tuvo como protagonistas a Ariana Grande, Lady Gaga, Mariah Carey y Ricky Martin. Según Los Ángeles Times, la emoción estuvo marcada por premiaciones inesperadas y homenajes que estremecieron al público.

🌟 Lady Gaga, el alma de la gala

Lady Gaga se convirtió en la artista más premiada de la noche. US Magazine detalla que la intérprete de Abracadabra ganó cuatro estatuillas, entre ellas artista del año, mejor colaboración con Bruno Mars por Die With a Smile, mejor dirección y mejor dirección artística. La cantante, que también ofreció un espectáculo en el Madison Square Garden, sorprendió al estar presente en los VMA para recoger su premio principal.

Su discurso fue íntimo y emotivo. Gaga dedicó el galardón a su prometido Michael Polansky, productor de su último disco ‘Mayhem’. También recordó que “ser artista es conectar las almas de las personas”, como reseña Los Ángeles Times. Su doble presencia, en el escenario de la premiación y en su propio concierto, fue uno de los giros más comentados de la noche, destaca Vanidad.

🎶 Ariana Grande y el homenaje a Mariah Carey

Ariana Grande tuvo un regreso triunfal a los VMA después de cinco años de ausencia. Llegó a la alfombra roja con un conjunto de Fendi y brilló en la ceremonia. Se llevó los premios a video del año y mejor video pop por Brighter Days Ahead. Durante su discurso agradeció a sus “terapeutas y personas gay”, arrancando aplausos de la audiencia, informó Los Ángeles Times.

Grande también protagonizó uno de los momentos más emotivos al presentar el Premio Video Vanguard a Mariah Carey. “Como vocalista, solo hay una reina. Y esa es Mariah”, dijo emocionada. Carey respondió con un popurrí de clásicos como Fantasy y We Belong Together. De acuerdo con Vanidad, fue la confirmación de su legado y la antesala de su nuevo álbum ‘Here for it all’, que saldrá el 26 de septiembre.

⚡ Homenajes que estremecieron

La gala también reservó espacio para recordar a quienes marcaron la música. El fallecido Ozzy Osbourne fue honrado con un espectáculo liderado por Steven Tyler, Joe Perry y YUNGBLUD. Interpretaron himnos como Crazy Train y Mama, I’m Coming Home, cerrando con un grito al unísono: “¡Ozzy para siempre!”. Para Los Ángeles Times, fue uno de los tributos más poderosos de la velada.

Otro homenaje fue para Ananda Lewis, expresentadora de MTV y BET, recordada por Busta Rhymes. El rapero recibió el premio Rock the Bells Visionary y dedicó palabras de admiración a la comunicadora fallecida en junio.

🌎 Ricky Martin y el Latin Icon

25 años después de su debut en estos premios, Ricky Martin volvió para hacer historia. Recibió el primer Latin Icon Award y dedicó el reconocimiento a sus hijos. Interpretó temas como Livin’ la vida loca y Vente pa cá, levantando al público. Según Vanidad, fue un momento de celebración y orgullo latino que recordó su triunfo en 1999 como el primer artista masculino latino en ganar mejor video pop.

✨ El futuro de los VMA

Los MTV Video Music Awards 2025 confirmaron por qué siguen siendo uno de los escenarios más influyentes de la cultura pop. Lady Gaga dominó la premiación, Ariana Grande reafirmó su estatus, Mariah Carey se consolidó como leyenda y Ricky Martin abrió un camino para los artistas latinos. Vanidad resumió la gala como un conjunto de “momentazos” que nadie quería perderse.

¿La gran pregunta ahora? ¿Quién superará el legado de esta edición cuando el próximo año se enciendan nuevamente las luces de los MTV VMA?

