El eclipse lunar total de este domingo 7 de septiembre de 2025 formó una luna roja conocida como la ‘Luna de Sangre’. Este fenómeno astronómico cautivó a millones de personas en Europa, Asia, África y Oceanía.

La ‘Luna de Sangre’ cautivó los cielos de España

El fenómeno astronómico conocido como ‘Luna de Sangre‘ tiñó el satélite de un color rojizo intenso cuando cruzó la sombra de la Tierra y bloqueó la luz solar directa.

España, por ejemplo, presenció el evento en casi todo su territorio, salvo en las zonas occidentales de Galicia y las Islas Canarias, donde solo surgió la fase parcial.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) de este país registró el máximo del eclipse a las 20:11 horas en Madrid, con la fase total entre las 19:31 y las 20:53 horas.

Este eclipse de luna roja atrajo a observadores, aficionados y expertos que buscaron cielos despejados para capturar el espectáculo, que duró varias horas y se extendió a continentes enteros donde reinaba la noche.

El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) explicó que la cercanía al horizonte amplificó su tamaño aparente y la hizo atractiva para observadores en lugares con vista despejada.

Fenómeno astronómico se vio en Europa, Asia, África y Oceanía

Europa entera, desde el Reino Unido hasta Grecia, registró el evento con cielos variables.

En África, países como Marruecos y Egipto capturaron la Luna de sangre en su totalidad. Mientras que en Asia, se vio el eclipse en India, China y Japón, donde multitudes se congregaron en parques y azoteas.

Oceanía, incluyendo Australia, presenció fases parciales al amanecer local. En países como Dubai, la luna roja también iluminó el anochecer, según reportes de testigos que la fotografiaron sobre los rascacielos.

La Luna de Sangre no fue vista en Ecuador

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno duró horas y resultó visible a simple vista sin riesgos ni equipo especial.

Sin embargo, el fenómeno de este domingo no fue apreciado en su totalidad en América del Norte y del Sur.

El día se mantuvo en todo el continente durante el eclipse, por lo que la Luna permaneció invisible. Ni en Estados Unidos, Canadá ni México se observó nada.

Algo similar a Norteamérica ocurrió en Sudamérica. El evento coincidió con las horas de la mañana, salvo un atisbo parcial en el extremo oriental de Brasil, pero sin la fase total ni el color rojizo característico.

Explicación a este fenómeno astronómico

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna durante la fase de Luna llena. En este momento, la sombra de la Tierra cubre por completo el satélite, bloqueando la luz solar directa que lo ilumina de manera habitual.

La alineación perfecta de los tres cuerpos celestes: Sol, Tierra y Luna, genera este fenómeno, que solo sucede cuando la órbita de la Luna cruza el plano de la eclíptica.

¿Y por qué se tiñe de rojo la luna?

Ahora, la Luna adquiere su color rojizo porque la atmósfera de la Tierra actúa como un filtro que desvía la luz solar.

Los rayos del Sol atraviesan capas gruesas de aire al rozar el borde del planeta, y la dispersión de Rayleigh, el mismo proceso que tiñe los atardeceres, dispersa las longitudes de onda cortas como el azul y el violeta, mientras permite que las largas, como el rojo y el naranja, pasen y refracten hacia la Luna.

Así, solo la luz rojiza ilumina la superficie lunar, creando el efecto de Luna de Sangre. Factores como el polvo atmosférico o erupciones volcánicas pueden intensificar este tono.

