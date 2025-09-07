El cantante colombiano Maluma captó la atención al estrenar su Ferrari Purosangue verde menta, un vehículo único, pero a las pocas horas, agentes de tránsito en Medellín lo detuvieron en un operativo.

Más noticias

Maluma presentó su exclusivo Ferrari

Maluma presentó su Ferrari Purosangue el 5 de septiembre a través de Instagram, un carro diseñado bajo el programa Tailor Made de la marca italiana.

El artista compartió imágenes y videos celebrando la entrega del vehículo. El auto, el primer SUV de cuatro puertas de Ferrari, cuenta con un motor V12 de 6,5 litros, 725 caballos de potencia y una velocidad máxima superior a 310 km/h.

Su diseño personalizado incluye una maleta roja con la inscripción “Don Juan 1/1”, un guiño a su carrera musical.

El precio estimado del vehículo supera los 1,2 millones de dólares, consolidándolo como una pieza de colección única.

El artista enfrentó un operativo de tránsito en Medellín

A las pocas horas, Maluma tuvo que enfrentar a las autoridades de tránsito.

Un video mostró lo que sucedió en la vía Las Palmas, una de las principales arterias de Medellín.

En las imágenes se observa al Ferrari estacionado mientras dos policías motorizados revisan la documentación. Maluma, al volante, baja del vehículo, cumple con las indicaciones y se retira.

Aunque no se confirmó el motivo exacto, fuentes indican que se trató de una verificación de rutina.

#OPINE. Ayer 6SEP, mientras Maluma conducía su nuevo Ferrari por calles de Medellín, fue detenido por agentes de tránsito al notar que el vehículo no tenía placas. El cantante descendiende del carro y luego de responder a las indicaciones de los uniformados, se retira del lugar. pic.twitter.com/ovV5CKC7wC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 7, 2025

Revisión causó reacciones en redes sociales

La revisión del Ferrari causó miles de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios elogiaron la acción de las autoridades, destacando que “la ley aplica para todos”.

Otros, con humor, señalaron que “ni Maluma se salva de los controles de Medellín”.

La exclusividad del Ferrari Purosangue también acaparó la atención, con fanáticos felicitando al cantante por su logro. Maluma, por su parte, acompañó las imágenes del estreno con el mensaje: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”.

El Ferrari Purosangue no es el primer vehículo de lujo de Maluma, quien posee una colección de más de diez autos, incluyendo modelos como un Porsche 911 GT3 y un Mercedes Benz G63 AMG.

Su pasión por los automóviles de alta gama lo ha llevado a personalizar cada unidad.

Con información de El Tiempo

Te recomendamos