La cantante colombiana Karol G transformó el descanso del partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers celebrado en São Paulo, Brasil, en una explosión de ritmo y color latino.

Karol G se presentó en el entretiempo del partido de la NFL jugado en Brasil, este viernes 5 de septiembre de 2025. El cotejo oficial fue histórico, al ser el primero que se lo realiza en esta ciudad.

La artista sobresalió con un despliegue que fusionó música urbana, samba y fuegos artificiales. La ‘Bichota’ llevó la esencia latina al Arena Corinthians, ante la mirada de miles de espectadores en el primer juego de la temporada 2025 en Sudamérica.

Su presentación le permitió promocionar su nuevo álbum Tropicoqueta.

La ‘Bichota’ brilló en el entretiempo de la NFL

El espectáculo comenzó cuando un reflector iluminó una flor amarilla en el centro del campo. De ella salió Karol G, vestida con un top dorado decorado con piñas.

La colombiana abrió con Bandida Entrenada, una canción en portugués que mezcla reguetón y funk, rindiendo homenaje al público brasileño. La energía del tema conectó de inmediato con los asistentes.

El show continuó con Si antes te hubiera conocido, un éxito global que resonó en el estadio. Luego, interpretó Un Gatito Me Llamó, acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de São Paulo.

La lluvia ligera no detuvo a la artista, quien bailó samba junto a un grupo de bailarines vestidos de amarillo, todos agitando porras doradas.

Una tropicoqueta en Sao Paulo

Karol G aprovechó el escenario para destacar su álbum Tropicoqueta, lanzado en junio de este año. La estética del disco, que combina reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi, se reflejó en el vestuario de los bailarines, algunos disfrazados de flores. Este detalle visual reforzó el mensaje artístico de la cantante.

El espectáculo culminó con un estallido de humo que envolvió a la artista. Su presentación no solo entretuvo, sino que también acercó la NFL al público sudamericano, en un evento que consolida la creciente popularidad del fútbol americano en Brasil.

