El MTV Video Music Awards 2025 transformó la noche del 7 de septiembre de 2025 en un desfile de sorpresas, emociones y actuaciones que quedarán en la memoria. La gala, celebrada en el UBS Arena de Nueva York, se convirtió en escenario de grandes triunfos, regresos inesperados y homenajes inolvidables, según revista People.
🎤 MTV Video Music Awards 2025
El arranque de la velada estuvo marcado por Ricky Martin, quien con 53 años mostró una energía desbordante. El artista puertorriqueño recibió el premio Latin Icon y lo dedicó a sus cuatro hijos. Su presencia fue un recordatorio de cómo el talento trasciende generaciones, una emoción recogida por People.
👑 Una reina recibe su primer premio
Entre los momentos más comentados, Mariah Carey brilló al recibir el primer MTV de su carrera. La cantante, con ascendencia venezolana, fue homenajeada con el Video Vanguard Award. Su discurso sincero se viralizó en redes y conmovió a la audiencia. Ariana Grande, quien entregó el reconocimiento, no ocultó la admiración que siente por Carey y la reverenció sobre el escenario.
🔥 El ritmo de J Balvin
La buena vibra llegó con J Balvin. El colombiano, acompañado de Lenny Tavárez, Justin Quiles y DJ Snake, encendió el ambiente con un espectáculo lleno de color. La energía de su presentación demostró por qué sigue siendo uno de los referentes del reguetón, según lo destacó People.
😲 El regreso de Jessica Simpson
Jessica Simpson apareció junto a su hermana Ashlee después de 19 años de ausencia en los MTV. Aunque su regreso generó expectativa, las redes se centraron en su aspecto físico. Comentarios sobre supuestos retoques estéticos marcaron la conversación digital y desviaron la atención de su actuación.
🌈 Gaga y Grande, las grandes ganadoras
De acuerdo con Marca, las mujeres fueron protagonistas al llevarse 22 de los 30 premios entregados. Lady Gaga obtuvo el reconocimiento como Artista del Año, mientras que Ariana Grande se llevó el galardón a Vídeo del Año con Brighter Days Ahead. Ambas también triunfaron en categorías como Mejor Colaboración y Mejor Álbum.
🎸 Un homenaje con lágrimas
La noche también tuvo un tono emotivo. Steven Tyler y Joe Perry, junto a YUNGBLUD y Nuno Bettencourt, rindieron tributo a Ozzy Osbourne, fallecido en julio. El homenaje arrancó ovaciones en la arena y mostró la fuerza del rock como puente generacional, según destacó Marca.
💫 Un cierre inolvidable
Lady Gaga volvió a ser noticia por su look icónico y su energía en el escenario. Ariana Grande y Gaga fueron vistas compartiendo risas tras bambalinas, un momento que cerró con broche de oro una gala donde la música brilló con diversidad y poder femenino.
El MTV Video Music Awards 2025 no solo premió a los mejores, también escribió un nuevo capítulo en la historia de la música global.
🎤 Lista completa de los ganadores de los MTV Video Music Awards 2025
Vídeo del año
Ariana Grande: Brighter Days Ahead
Artista del año
Lady Gaga
Mejor álbum
Sabrina Carpenter: ‘Short n’ Sweet’
Canción del año
ROSÉ & Bruno Mars: APT.
Mejor nuevo artista
Alex Warren
Mejor artista pop
Ariana Grande
Mejor colaboración
Lady Gaga & Bruno Mars: Die with a Smile
Mejor canción pop
Ariana Grande: Brighter Days Ahead
Mejor vídeo largo
Ariana Grande: Brighter Days Ahead
Mejor vídeo por una causa social
Charli xcx: Guess featuring Billie Eilish
Mejor dirección
Lady Gaga: Abracadabra
Mejor dirección artística
Kendrick Lamar: Not Like Us
Mejor edición
Tate McRae: Just Keep Watching
Mejor canción hiphop
Doechii: Anxiety
Mejor R&B
Mariah Carey: Type Dangerous
Mejor pop alternativo
Sombr: Back to Friends
Mejor canción Rock
Coldplay: All My Love
Mejor canción K Pop
LISA ft. Doja Cat & Raye: Born Again
Mejor afrobeats
Tyla: Push 2 Start
Mejor canción country
Megan Moroney: Am I Okay?
Mejor canción latina
Shakira: Soltera
Mejores efectos especiales
Sabrina Carpenter: Manchild
Mejor coreografía
Doechii: Anxiety
Actuación del año de MTV push
Katseye: Touch
Canción del verano
Tate McRae: Just Keep Watching (From F1® The Movie)
