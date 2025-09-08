El MTV Video Music Awards 2025 transformó la noche del 7 de septiembre de 2025 en un desfile de sorpresas, emociones y actuaciones que quedarán en la memoria. La gala, celebrada en el UBS Arena de Nueva York, se convirtió en escenario de grandes triunfos, regresos inesperados y homenajes inolvidables, según revista People.

🎤 MTV Video Music Awards 2025

El arranque de la velada estuvo marcado por Ricky Martin, quien con 53 años mostró una energía desbordante. El artista puertorriqueño recibió el premio Latin Icon y lo dedicó a sus cuatro hijos. Su presencia fue un recordatorio de cómo el talento trasciende generaciones, una emoción recogida por People.

👑 Una reina recibe su primer premio

Entre los momentos más comentados, Mariah Carey brilló al recibir el primer MTV de su carrera. La cantante, con ascendencia venezolana, fue homenajeada con el Video Vanguard Award. Su discurso sincero se viralizó en redes y conmovió a la audiencia. Ariana Grande, quien entregó el reconocimiento, no ocultó la admiración que siente por Carey y la reverenció sobre el escenario.

🔥 El ritmo de J Balvin

La buena vibra llegó con J Balvin. El colombiano, acompañado de Lenny Tavárez, Justin Quiles y DJ Snake, encendió el ambiente con un espectáculo lleno de color. La energía de su presentación demostró por qué sigue siendo uno de los referentes del reguetón, según lo destacó People.

😲 El regreso de Jessica Simpson

Jessica Simpson apareció junto a su hermana Ashlee después de 19 años de ausencia en los MTV. Aunque su regreso generó expectativa, las redes se centraron en su aspecto físico. Comentarios sobre supuestos retoques estéticos marcaron la conversación digital y desviaron la atención de su actuación.

🌈 Gaga y Grande, las grandes ganadoras

De acuerdo con Marca, las mujeres fueron protagonistas al llevarse 22 de los 30 premios entregados. Lady Gaga obtuvo el reconocimiento como Artista del Año, mientras que Ariana Grande se llevó el galardón a Vídeo del Año con Brighter Days Ahead. Ambas también triunfaron en categorías como Mejor Colaboración y Mejor Álbum.

🎸 Un homenaje con lágrimas

La noche también tuvo un tono emotivo. Steven Tyler y Joe Perry, junto a YUNGBLUD y Nuno Bettencourt, rindieron tributo a Ozzy Osbourne, fallecido en julio. El homenaje arrancó ovaciones en la arena y mostró la fuerza del rock como puente generacional, según destacó Marca.

💫 Un cierre inolvidable

Lady Gaga volvió a ser noticia por su look icónico y su energía en el escenario. Ariana Grande y Gaga fueron vistas compartiendo risas tras bambalinas, un momento que cerró con broche de oro una gala donde la música brilló con diversidad y poder femenino.

El MTV Video Music Awards 2025 no solo premió a los mejores, también escribió un nuevo capítulo en la historia de la música global.

🎤 Lista completa de los ganadores de los MTV Video Music Awards 2025

Vídeo del año

Ariana Grande: Brighter Days Ahead

Artista del año

Lady Gaga

Mejor álbum

Sabrina Carpenter: ‘Short n’ Sweet’

Canción del año

ROSÉ & Bruno Mars: APT.

Mejor nuevo artista

Alex Warren

Mejor artista pop

Ariana Grande

Mejor colaboración

Lady Gaga & Bruno Mars: Die with a Smile

Mejor canción pop

Ariana Grande: Brighter Days Ahead

Mejor vídeo largo

Ariana Grande: Brighter Days Ahead

Mejor vídeo por una causa social

Charli xcx: Guess featuring Billie Eilish

Mejor dirección

Lady Gaga: Abracadabra

Mejor dirección artística

Kendrick Lamar: Not Like Us

Mejor edición

Tate McRae: Just Keep Watching

Mejor canción hiphop

Doechii: Anxiety

Mejor R&B

Mariah Carey: Type Dangerous

Mejor pop alternativo

Sombr: Back to Friends

Mejor canción Rock

Coldplay: All My Love

Mejor canción K Pop

LISA ft. Doja Cat & Raye: Born Again

Mejor afrobeats

Tyla: Push 2 Start

Mejor canción country

Megan Moroney: Am I Okay?

Mejor canción latina

Shakira: Soltera

Mejores efectos especiales

Sabrina Carpenter: Manchild

Mejor coreografía

Doechii: Anxiety

Actuación del año de MTV push

Katseye: Touch

Canción del verano

Tate McRae: Just Keep Watching (From F1® The Movie)

