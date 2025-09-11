Juanes atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su madre, Alicia Vásquez, quien falleció el 8 de septiembre a los 95 años, según confirmó People en Español. La artista y figura clave en la vida del cantante colombiano dejó un legado de amor y fe que marcó cada paso de su carrera.

Más noticias

🌟 Juanes y el destino marcado por su mamá

Doña Alicia no solo fue la guía de Juanes, sino su inspiración constante. El cantautor de La camisa negra llevaba tatuado su rostro en el brazo derecho como homenaje eterno. La Revista Aló destacó en 2015 la devoción que el artista sentía por su madre y cómo ella influenció su formación, tanto en valores como en disciplina.

No te pierdas de leer: Falleció famoso actor venezolano que apareció en la recordada novela ‘El cuerpo del deseo’

📸 Recuerdos que atraviesan el tiempo

Desde la infancia, Juanes aprendió de su madre la importancia del respeto, la oración y la unión familiar. Alicia Vásquez solía rezar el rosario con sus hijos después de cada comida, enseñándoles el Padre Nuestro, el Ave María y la devoción por Dios. Juanes se convirtió en el más devoto de todos, reflejo del amor y guía de su madre.

🎶 El arte y la familia, siempre juntos

Juanes recuerda cómo en su hogar se mezclaban la música y la disciplina. Doña Alicia supervisaba su educación mientras él exploraba la guitarra y la composición. La influencia de su madre se ve reflejada en su compromiso con la música y en la ética que lo acompaña hoy.

Te puede interesar: Hola, Sapo Concho y Bad Bunny; adiós, Labubu y capibara

Te recomendamos: