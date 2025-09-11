Eduardo Serrano, el reconocido actor venezolano, falleció este jueves 11 de septiembre de 2025 debido al cáncer. La noticia dejó en silencio al mundo de las telenovelas, que lo recordó por sus papeles en producciones como ‘Juana la virgen’, ‘El rostro de la venganza’ y ‘El cuerpo del deseo’. Según informó People, tenía 82 años.

🌟 Eduardo Serrano, un adiós inesperado

El anuncio llegó a través de su hija mayor, fruto de su relación con la cantante venezolana Mirtha Pérez. Con un mensaje cargado de amor y nostalgia en Instagram, compartió fotografías y videos junto a su padre. Sus palabras fueron tan íntimas y emotivas que conmovieron a miles de seguidores y colegas.

“Papito, ¿buscas al chichi en la práctica?” — “¡Sí, mi vida!”

“Papito, ¿será que pintamos esta chimenea de blanco?” — “¡Claro, mi vida!”

Los recuerdos familiares se convirtieron en el retrato más humano del actor que, detrás de la fama, fue un padre y abuelo entregado.

💔 ¿Qué le pasó a Eduardo Serrano?

De acuerdo con Diario Libre, Serrano enfrentaba desde julio un complejo diagnóstico: cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral. Poco después también se le detectó un tumor en la vejiga. La doble condición lo obligó a someterse a una nefrostomía, un procedimiento médico delicado que evidenció la gravedad de su salud.

El 8 de agosto, Mirtha Pérez y su hija habían pedido apoyo económico en redes sociales para cubrir el alto costo del tratamiento. La respuesta fue inmediata: cientos de mensajes y muestras de solidaridad llegaron desde distintos rincones de Venezuela y otros países.

✨ Un legado en la pantalla chica

Eduardo Serrano fue uno de los galanes más recordados de las décadas de 70, 80 y 90. Su talento y carisma lo convirtieron en un ícono de la televisión venezolana y en un referente internacional. Quienes lo conocieron destacan no solo su profesionalismo, sino también su generosidad y calidad humana.

Hoy, su hija lo despidió con una frase que resume el sentir de muchos: “Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros”.

