Isabella Ladera vive uno de los capítulos más difíciles de su vida. La modelo e influencer venezolana enfrenta el riesgo de perder la custodia de su hija Mía tras la filtración del video íntimo con el cantante colombiano Beéle, un escándalo que, según El Periódico y La Prensa, no deja de escalar.

🌪 Isabella Ladera en el ojo del huracán

La polémica comenzó cuando las imágenes privadas se hicieron públicas en redes sociales. Ladera señaló indirectamente a Beéle como responsable de la filtración, al asegurar que solo él y ella tenían acceso al material. El cantante respondió a través de su equipo legal, y negó cualquier implicación, adelantando que podría iniciar acciones legales.

⚖️ Una batalla por la custodia

El conflicto tomó un giro inesperado cuando el paparazzi Jordi Martin aseguró que Isander Pérez, expareja de Ladera y padre de la menor, evalúa presentar una demanda por la custodia. Según declaraciones del periodista recogidas por La Prensa, Pérez consideraría que la niña crece en un ambiente poco sano, marcado por los escándalos mediáticos de su madre.

De prosperar este proceso, Isabella Ladera podría enfrentarse a una batalla judicial que cambiaría radicalmente la vida de la pequeña. Martin explicó que Pérez estaría reuniendo pruebas para sustentar su caso, aludiendo a la estabilidad emocional de la niña como argumento central.

🔥 Acusaciones cruzadas

Mientras tanto, Ladera insiste en que es víctima de una exposición injusta. En un comunicado publicado en Instagram, acusó sin nombrarlo a Beéle de “exponerla de la forma más baja”. Él, en contraste, aseguró que también resultó afectado con la difusión y que no tuvo participación en ella.

El paparazzi español añadió que en conversaciones privadas, Ladera habría manifestado a su entorno cercano su intención de perjudicar al artista. Una acusación que, de confirmarse, añadiría aún más tensión a este caso.

⏳ Lo que viene

El futuro de Isabella Ladera y de su hija Mía permanece en suspenso. Las investigaciones podrían definir no solo responsabilidades en la filtración, sino también quién tendrá la custodia de la menor. Por ahora, la historia mantiene en vilo a los seguidores de ambos protagonistas y promete nuevos giros.

