Eloy Mera vivió en apenas 24 horas la cara más dulce y la más amarga de su carrera. El chef ecuatoriano cocinó para el streamer español Ibai Llanos un encebollado que se volvió viral, pero un día después su restaurante El Ñaño, en Madrid, quedó reducido a cenizas tras un incendio.

🔥 Eloy Mera y su restaurante El Ñaño

El Español detalló que el fuego comenzó al mediodía en la cocina del local de la calle Amador de los Ríos, en pleno centro de Madrid. Las llamas sorprendieron a los equipos de emergencia. Dos bomberos resultaron heridos graves y siete más con lesiones leves. El acceso era complejo, y un falso techo cayó durante las labores de extinción.

El restaurante, con menos de dos años de vida en la capital, tuvo que cerrar temporalmente. Era la gran apuesta de Mera después de triunfar en Barcelona, donde El Ñaño Group facturó más de 10 millones de euros en el último año, según Forbes citado por El Español.

#Incendio en cocina de un restaurante. Calle Amador de los Ríos, Chamberí.



18 dotaciones de @BomberosMad extinguen un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior. @SAMUR_PC atiende a 6 Bomberos, dos de ellos han sido trasladados graves. pic.twitter.com/ukh4YKQhbe — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2025

😲 Un día antes, Ibai y el encebollado

Horas antes de la tragedia, Eloy Mera había llevado la gastronomía ecuatoriana al canal de Ibai Llanos. El streamer probó encebollado y lo bautizó, con humor, como “atún encebichado con salsa del demonio”. La reacción positiva se volvió tendencia y mostró al mundo un plato icónico del Ecuador.

El contraste fue brutal. Del reconocimiento global a la incertidumbre total en cuestión de horas.

